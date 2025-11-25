新日本プロレス２５日福島大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック公式戦で、棚橋弘至（４９）、エル・ファンタズモ（３９）組がデビッド・フィンレー（３２）、高橋ヒロム（３５）組に敗れ、連敗発進となった。

来年１月４日東京ドーム大会での引退試合（ＶＳオカダ・カズチカ）を控えている棚橋にとって、今シリーズは現役最後のリーグ戦となる。ヒロムとの激しい打撃戦から強烈なチョップでダウンすると「棚橋弘至、こんなもんか。こんなんじゃオカダ・カズチカに勝てねえぞ！」と挑発を受けた。

これで火がついた棚橋は、エルボーとボディーブローのコンビネーションからスリングブレイドを発射。テキサスクローバーホールドで捕獲するなど、意地の反撃に転じた。

しかし、ヒロムを飛び道具のように投げてくるフィンレーの荒技によって、チームが分断されてしまう。フィンレーがヒロムを場外へ投げ飛ばす格好でのトぺ・スイシーダを棚橋が浴び、リング上でファンタズモが孤立。フィンレーとの首固めの応酬をヒロムによるアシストで制されてしまい、３カウントを奪われた。

連敗発進となった棚橋だが、バックステージでは「こういうリーグ戦でここから巻き返す歴史を俺はいっぱい見てきているから。ウィー・ネバー・ギブアップ」と逆襲宣言。泣いても笑っても最後のリーグ戦で、栄冠をつかむことができるのか――。