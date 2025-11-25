「ターゲットにされた人はみんな辞める」いじめを繰り返すお局社員に新入社員がモノ申す！【ママリ】

あなたの職場に困った人はいますか？職員の9割が女性というぱるる絵日記(@palulu_diary)さんの職場では、お局「ボス恵」さんが陰湿ないじめをくり返して次々と職員を辞めさせていました。そんなボス恵さんのチームに配属されてしまったぱるるさんが書いた、ボス恵さんとの日々の記録「女の職場は怖い」をダイジェストでご紹介します。職場や所属している団体の人間関係に悩んでいる人は、ぜひ一読してみてください。

©palulu_diary

©palulu_diary

陰湿な「お局」とチームメンバーになってしまった

気に食わない相手を次々とイジメて退職に追いやってきたお局職員の「ボス恵」さん。同じチームに配属されてしまったぱるるさんはさっそく目を付けられ、あからさまな嫌味や陰口、仲間はずれにあってしまいます。



仕事の質問さえ答えてもらえない状況にも関わらず、懸命に働いていたぱるるさんに衝撃的なできごとが訪れます。

「私がリーダーに？」ひとり歩きしてしまった噂

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

断った昇進の話が決定したものとして広まってしまった結果、キレたボス恵さんからの嫌がらせは露骨で直接的なものになっていきます。



大声で好き勝手言われ、流石にマズいと思ったぱるるさんが誤解を解いてもらうために社員に相談しますが、状況は悪化。ぱるるさんがついに退職を考え始めた翌日、決定的な事件が起こってしまいました。

「新人」vs「ボス恵」！お局が彼氏を取られてブチ切れた結末

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

©palulu_diary

事なかれ主義でボス恵さんのことを放置していた会社に転機が訪れます。ぱるるさんの後任として採用された綺麗美さんを気に入ったボス恵さんの彼氏がボス恵さんを振り、ボス恵さんが激怒する事件が起こったのです。



しかし、綺麗美さんはこれに負けず、逆に会社の雰囲気が変わるきっかけになったのです。



同じ会社に勤める人同士でも、合う人もいれば合わない人もいます。合わない人とやむを得ず関わらないといけないこともあると思います。



ですが、心に無理をさせてまで頑張る必要はありません。自分を大事にしたいですね。そんなメッセージを伝えてくれる作品です。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）