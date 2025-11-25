25日午後6時1分ごろ、熊本県産山村で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【写真を見る】熊本県内で1人けが 最大震度5弱の地震 知事「いつでも逃げられる心の準備、避難用具の準備を」

県内で1人が軽いけがをしています。

阿蘇地方を震源とする地震では、産山村で震度5強、阿蘇市で震度5弱を観測するなどしました。

会見を開いた気象庁は、特に揺れの強かった地域では、今後1週間程度、最大震度5強程度の地震、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性があるとして注意を呼びかけています。

熊本県 木村敬知事「県民は身の安全を第一にいつでも逃げられるような心の準備、または避難用具の準備等もお願いしたい」

阿蘇市によりますと、この地震で70代の女性が自宅で転倒して軽いけがをしたということです。



＜熊本県発表の被害状況など＞午後7時30分時点

【各地の震度】

震度5強 産山村

震度5弱 阿蘇市

震度4 菊池市・南小国町・高森町・南阿蘇村・西原村

【人的被害】

軽傷者1人（阿蘇市）

【住宅被害】

なし

【停電】

なし

【道路】

県道40号（南小国波野線）で落石による全面通行止め

【鉄道】

・JR豊肥線 遅延

・南阿蘇鉄道 運転見合わせ

※運行事業者は「25日は終日運休」と発表

【原子力発電所】

九州電力管内の原子力発電所（玄海原発・川内原発）に異常なし