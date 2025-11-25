２４日のプロボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（２９）＝大橋＝に判定負けした那須川天心（２７）＝帝拳＝が２５日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＳＣＡＬＰ Ｄ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 那須川天心のかんきもラジオ」（火曜・午後１０時）に生出演。「昨日はたくさんの応援、本当にありがとうございました。本当に悔しいです。めちゃくちゃ悔しいです。一人になりたくないですね」などと「悔しい」を何度も口にし、「昨日は寝られなかった」ことも明かした。

試合の翌日にもかかわらず、生出演。番組冒頭ではリスナーからの「お疲れ様メッセージ」が紹介された。その後、天心が心境を報告。キック時代からプロ公式戦５５戦目で初めて黒星を喫し「試合の翌日に会見がないのも初めてで。負けるっていうのもプロで初めて。よくよく考えたら、中学２年生とか３年生ぶりぐらいに負けましたね。悔しいです。めっちゃ悔しいです」と話した。

試合後の会見では、吹っ切れたような表情で前向きな言葉を並べたが「結構スッキリした感じで会見したんですけど。本当に心の底から、ああいうふうなことは思えていない。悔しさでいっぱいです」と本音も吐露。「ボクシングの奥深さを知りましたね。ボクシングの幅だったり。自分が知らないボクシングの幅がありますし、やっぱ経験値。本当に負けたなあっていうのを思いました」と続けた。 時折、声を震わせながら「しっかりと復活すると言いますか。強くなった姿をしっかりみんなに見せて、自分の生きる姿を見せなきゃいけないなという風に思いました。真剣にやってたら必ず届くと思いますので。僕は絶対に諦めませんので。これも人生。日々しっかり生きていく」と語り、改めて再起を誓った。