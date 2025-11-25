たぬかな結婚していた「今まで隠しててすまんこ！」 ウェディング写真投稿でネット騒然「旦那さんイケメンオーラすごい」
人気配信者・たぬかなが25日、自身のXを更新し、結婚していたことを報告した。
【写真】旦那さんの身長デカい！ウェディングドレス姿のたぬかな
Xでは「結婚してました。今まで隠しててすまんこ！」と報告。あわせてウェディングドレスを着て夫との2ショット写真を公開した。
これにファンは「改めてご結婚おめでとうございます 美しいドレス姿も拝めて嬉しい 幸せそうなたぬぬと旦那さんの話もっと聞きたいのでまた配信でノロケ聞かせてください！」「え？たぬぬ結婚マジなん？」「君が幸せならいい！！！！！！おめでとうございますだいすきです」「旦那さんイケメンオーラすごい」などと祝福と驚きの声がネット上であがっている。
たぬかなは、2016年、日本で史上2人目の女性プロゲーマーとして活躍。数々のeスポーツ大会で上位に入賞する人気ストリーマー。
