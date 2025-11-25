11月25日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』が放送された。女優の釈由美子が、「憧れのエリア」の物件で怪奇現象に見舞われた過去を告白した。

【映像】心霊体験をし始めた19歳の釈由美子

同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

番組で事故物件についての話が展開された際、自身に霊感があると明かしている釈が「事故物件じゃないんですけど、やばいとこに住んでしまったことがあって」と切り出した。釈は、住んでみたいと憧れていたエリアに引っ越した際、初日から「お化けとか金縛りとかもひどかった」という。さらに、ある日夜中にお風呂に入ろうとすると、脱衣所が全部ブラックホールになっており、その中から人間の生首や手が出ていたという。釈はあまりの恐怖に「泣きながら警察に電話」したほどだったと明かした。

さらに、釈は「夜中に女の人に首を絞められる」ことがあったと話し「息ができないぐらい。もうこのまま死ぬんだと思って」と当時の恐怖を振り返った。幸い助かったものの、首にはっきりと跡がついてしまい、次の仕事ではメイクで直してもらう必要があったという。

この部屋を後で調べたところ、昔処刑所だった場所であったことが判明した。釈は、この霊障は土地の問題であり、たまたまその時自身が「一番（霊感が）敏感で強かった」ために影響を受けたのだろうと話した。