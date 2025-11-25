¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤Þ¤À¼Âºß¤¹¤ë¡×½»¿Í¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇ¶²»ö¸ÎÊª·ï¡É¡¢ÂçÅç¤Æ¤ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Á´ËÆ¤ËNaokiman¤éÀïØË¡Ö¤ß¤ó¤ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×
¡¡11·î25Æü¡¢¡Ø¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸ÎÊª·ï¸ø¼¨¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂçÅç¤Æ¤ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¡Ö4Ç¯Í¾¤ê¤Ç4¿Í¡×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¶²Êª·ï¤ÎÁ´ËÆ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈºÇ¶²»ö¸ÎÊª·ï¡É¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¸ø³«
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÎß·×380Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¿Íµ¤YouTuber Naokiman¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡£Naokiman¤Î¤â¤È¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢ºòº£ÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î±½¤ò¡È°¦¤È¥í¥Þ¥ó¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¿´Îî¤Ï¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸ÎÊª·ï¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¦È¯¿®¤ò20Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÅç¤Æ¤ë¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¡×¤È¤·¤Æº£¤âÅÔÆâ¤Ë¼Âºß¤¹¤ë·úÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·úÊª¤Ï°ì¸®²È¤è¤ê¤Ï¾¯¤·Âç¤¤¤ÄøÅÙ¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢4Ç¯Í¾¤ê¤Î´Ö¤Ë3¿ÍË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÎÌ»¦¿Í¤äÏ¢Â³»¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¡¹¤Î»ö¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë3³¬¤Ç½»¿ÍÆ±»Î¤¬°û¤ß²ñÃæ¤Ë·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢1¿Í¤¬Ë½¹Ô¤ÎËöË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢²°¾å¤Ë¤¢¤¬¤ëÍÙ¤ê¾ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î½»¿Í¤¬¼óÄß¤ê¼«»¦¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤ÇÂç²È¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÆó½Å¤Î»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÉÔ¹¬¤ÊÏ¢º¿¤Ï¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢1³¬¤Ë¤¤¤¿Âç²È¤µ¤ó¼«¿È¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÈ¿Í¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ2³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿½»¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÈÈ¿Í¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Æ»Ã¼¤ÎÂ¦¹Â¤Ç¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤ÆÄãÂÎ²¹¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂçÅç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼«»¦¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÈ¿Í¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Î´Ö¤Ë¹ç·×¤Ç4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Naokiman¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤ÈÀïØË¤·¤¿¡£ÂçÅç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¸Î¤Ë¡Ê¿´Îî¤Ë¡Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£ÂçÅç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª·ï¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤½¤Î¼þ¤ê¤ÏÁ´Á³»ö¸ÎÊª·ï¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤À¤±¡×¤À¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£