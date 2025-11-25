2025年11月24日、「ちいかわ」の初の映画化決定に中国のネットユーザーから反響が寄せられている。

「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。20年に連載が開始されると、小さくてかわいいキャラクターたちとシリアスな世界観のギャップが人気を博した。22年4月からは朝の情報番組「めざましテレビ」内でテレビアニメが放送されている。

そんな同作の高い人気を誇る長編エピソード「セイレーン編」を基にした作品が、タイトル「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」として、ついに映画化され、26年夏に公開されることが明らかになった。併せてティザービジュアルも解禁され、花冠と腰みのを巻いたちいかわ、ハチワレ、うさぎがボートから夜空に浮かぶ満月を見上げる姿が描かれた。

物語は、ちいかわたちのもとに届いた1枚の怪しげなチラシから始まる。「島でのカンタンな討伐で、100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いもの全部実質無料」といった甘い誘いに導かれ、彼らは島へと向かうが、その先には予想外の出来事が待ち受けている。

テレビアニメは動画工房がアニメーション制作を担当しているが、映画は「ウマ娘 プリティダービー」シリーズなどで知られるCygamesPicturesが制作を担当、及川啓氏が監督を務めることが分かった。また、脚本は原作のナガノ氏が務め、初の映画化に対し「はじめての大きなスクリーンでのちいかわたちの旅、楽しみにお待ちいただけたらうれしいです！！」とコメントしている。

この情報が中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーに紹介されると、中国のネットユーザーからは「本当に映画化が決定したの！？」「マジで！？。この規模でいきなり映画化だなんて！」と驚く声や「世界一かわいい映画が爆誕したね！」「大スクリーンで見るちいかわ、絶対かわいいだろうな！」「来年こそは最優秀子役賞を狙うぞ！！」「セイレーン編を見た時から、ストーリー的にも尺的にも映画にすごく向いていると思ってたんだ」と期待する声が集まった。

そのほか、「中国でも公開されるかな？」「お願いだから、中国でも公開してほしい！」「高市早苗首相、ちょっと大人しくしていてよ！」「中国で見られなくても大丈夫！。来年の夏、日本に見に行くよ！」「今の状況だと中国上映は厳しそうだね...26年には改善されるといいけど」と日中関係の冷え込みを受け、中国公開の可否を気にかけるコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）