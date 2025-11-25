「うちの夫、本当に使えない！」友人に愚痴をこぼしていると → 聞いていた子供から『思わぬ言葉』が

子育てをしていると、ふとした瞬間に「子供って意外とよく見ているな」と驚かされることはありませんか？

幼くても、大人同士の会話やその場の雰囲気を敏感に感じ取っているのかもしれません。

今回は、筆者の友人が実際に体験したエピソードをご紹介します。

夫の愚痴を友人と電話で言い合っていたら起きてきた息子が聞いていて……

その夜以来、私は夫への伝え方を少しずつ変えるようにしてみました。

感情的になる前に、何が不満でどうしてほしいのかを、冷静かつ具体的に伝えるようにしました。

すべてがすぐに変わったわけではありませんが、夫も以前よりは耳を傾けてくれるようになったと感じています。

子供が放ったたった一言が、私にとって夫婦関係を見つめ直し、どう向き合っていったらいいかを教えてくれた──忘れられない言葉となりました。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：KIUI

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。