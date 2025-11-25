アニメ『タッチ』の浅倉南や、『となりのトトロ』のサツキなど、多くの人気作で長年愛されるキャラクターを演じる声優の日郄のり子さん。長いキャリアの中でも、日郄さんにとって、思い入れのある作品の一つがアニメ『らんま1/2』です。約30年ぶりに完全新作的アニメとして2024年に復活、第2期が2025年10月より放送されています。日郄さんにとって『らんま1/2』で演じる“天道あかね”とはどのような存在なのか。“アニメ・声優オタク”の私、伊藤遼が伺いました。

■新しい『らんま1/2』が「新たな代表作と言われるように」

漫画家・高橋留美子さんの人気漫画が原作のアニメ『らんま1/2』。個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディーで、2024年に約30年ぶりに復活し、現在第2期が放送されています。日郄さんは、1989年から放送されたテレビアニメに引き続き、天道道場の二代目でヒロインの天道あかねを演じています。

――今回の『らんま1/2』では、天道あかねとどのように向き合いましたか？

（今作に向けて）まずボイステストがあったんですよね。そのボイステストを受けるにあたって、過去の自分の平成版のあかねちゃんを確認してみたんですけど、発声がまだ今のより強くないというか、声が細いんですね。もちろん叫ぶところとか、ドスが利くところは野太くいけていたんですけど、普段のセリフが、私が思っていた以上に細かったんです。

でも、あれから何十年もたって、30年の間に少年役も数多くやって、たたかうシーンも、迫力で叫ぶみたいなこともいっぱいやってきて、やっぱり喉が太く強くなっているんですよね。だから、そこをもう少し軽く声を出すっていうことをしないと、当時のあかねちゃんの声からは離れてしまうなって思って、ボイステストの時にはそこをすごく意識して受けました。

――改めて感じた天道あかねの魅力は？

原作をもう一度改めて読み返したんです。（1989年版では）私もまだ声優を始めて5年ぐらいのところで、自分のことで精いっぱいだったというところもあって、高橋留美子先生が描いてらっしゃる、あかねちゃんの全ての魅力をちゃんと表せていたかというと、拾いきれないところが、技術的におぼつかなくて、できなかったところがたくさんあったことに気づいたんですね。

改めて読んでみると、本当に素直なところ、かわいらしいところ、それからストレートなんですよね。おなかの中に、ものをためない感じがあるので、ウソをつかない正直な感じもありますし、いろんなところの角度から私がうまく表現できていなかった、“あかねちゃんのかわいらしさ”っていうものをたくさん見つけることができて、今回はぜひそこをすくい上げて、私自身も演じたいって、そういうことを目標に今やっています。

――日郄さんにとって、天道あかねはどのような存在ですか？

あかねちゃんっていうキャラクターは、自分とすごく近いと思っているところもあって。実は私自身も父が空手の先生をしていまして、本当に幼き頃から道場に通っていて、幼稚園ぐらいから道着を着てた。ウチに父の鉄ゲタもありました。だから私と武道っていうのは、幼き頃からずっと隣同士にいる感じだったんです。まさか、そのキャリアを生かせる日なんて来ないと思っていたのに、まさかの『らんま1/2』で！

だから、あかねちゃんにはシンパシーを感じているところもあります。あとは、同じキャラクターを、一から2度目、演じさせてもらう。こんな機会は絶対にないと思うんですよね。だから、私としては本当にあかねちゃんの完成形を、今回の新しい『らんま1/2』で表現したいという新たな決意もあります。きっと、この『らんま1/2』が、今の年齢の自分でのまた“新たな代表作”と言われるようになるんじゃないかなって思って、それで頑張りたいって思っています。

■夢を追いかける人たちへ「努力を惜しまなく続けていれば、絶対に実を結ぶ日が来る」

――日郄さんが夢を追いかける方々にメッセージを送るとしたら、どのようなことを伝えますか？

やっぱり、続けることですよね。（夢を）目指して、そしてデビューできたとしても、最初からいい役に出会えたり、声優をずっと続けていけると思えるかっていうと、いいことばかりじゃないですよね。一番大切なのは、挫折した時、壁にぶち当たった時に自分がどうやってそこを乗り越えるかということの方が大切なんじゃないかって思います。やっぱり長く続けていって、諦めなければどんどんスキルが身についていくっていうか。努力を惜しまなく続けていれば、絶対に実を結ぶ日が来ると思って。そういう強い心を持って、トライしてもらいたいなって思っています。

【日郄のり子さん プロフィル】

東京都出身。これまでアニメ『タッチ』の浅倉南や『となりのトトロ』のサツキなど、多くの人気作品で主要キャラクターの声を務め、テレビ番組のナレーションなども数多く担当。長年、歌手としても活動し、今年12月には歌手デビュー45周年を迎える。

【お話を聞いて一答遼談！（取材後記）】

実際お会いし、変わらずかわいらしく張りのあるお声に驚きました。喉のケアの方法も教えていただき、声のプロとして学びばかりのインタビューでした。あかねの話をしている時の日郄さんはとても楽しそうで、新しい『らんま1/2』で、あかねの完成形を披露したいという言葉に胸が熱くなりました。40年以上声優としてキャリアを重ねられても、キャラクターへの探求心が消えない日郄さんに、まさに“続ける力”を感じました。

企画・取材：日本テレビ 伊藤遼