¡Ú¥»¥ê¥¢¤Î¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¡Û¤¬²Ä°¦¤¤ーー¥Ã¡ª Ãª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÂ¨¥«¥´♡¡Ö¥Ýー¥Á & ¶ÒÃå¡×
¤½¤í¤½¤íËÜ³ÊÅª¤ËÅß»ÙÅÙ¤ò¤·¤¿¤¤»þ´ü¡£¾®Êª¤«¤éÅß¥àー¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥µー¥Á¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ýー¥Á & ¶ÒÃå¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁÇºà´¶¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹âµé´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤Ê¥àー¥É¤¬Éº¤¦¥ê¥Ü¥óÊÁ¥Ýー¥Á
¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¡Ö¥Ýー¥Á ¥Þ¥ÁÉÕ¤ ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤ ¥ê¥Ü¥óÊÁ¡×\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ü¥óÊÁ¤Î¥Ýー¥Á¡£´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤â¡¢¹â¸«¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó11.5cm ¡ß 8.5cm ¡ß 3cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¾®¤µ¤á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ー¤Î¤È¤â*¤µ¤ó¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÊª¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¥å¥Ã¤È¹Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¤¶ÒÃåÂÞ
¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¡Ö¶ÒÃå ¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¡×\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï±úÆÌ¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤¬ÆÃÄ§¡£¥³¥í¥ó¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¶ÒÃåÂÞ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤â¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥¿¥°¤¬»É½«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤ÏÌó12cm ¡ß 10cm¤È¤¤¤¦Äø¤è¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥³¥¹¥á¤ä½¼ÅÅ´ï¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥ì¥Ýー¥¿ー¤Î¤È¤â*¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ê¿¨¤ê¤âÍ¥¤·¤¯¡×¡ÖÂç¤¤µ¤¬¥¥åー¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
