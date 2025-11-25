『あんたが』次回予告にネット歓喜「遂に…」「勝男！！いけ！！」【ネタバレあり】
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の第8話が、25日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
第8話は、勝男（竹内涼真）のもとを、母・陽子（池津祥子）が訪ねてきた。勝（菅原大吉）との間で何かあって家出してきた様子の陽子を心配はしつつも、勝手にスーツをクリーニングに出したり、古くなった調理器具を勝手に新調したりと、陽子が良かれと思ってする家事に、勝男はいちいちイラついてしまう。そこで、なかなか帰らない陽子に何か対策はないか考えていた勝男は、あることを思いつく…。
一方の鮎美（夏帆）は、渚（サーヤ）から頼まれて、太平（楽駆）のバーが開催するメキシカンフェスで提供するメキシコ料理を作ることに。そんな中、太平のバーでばったり椿（中条あやみ）と出会った鮎美は、椿から勝男が今でも鮎美を思っていることを聞き、「鮎美は思いが戻ったりはしないのか」と聞かれて戸惑ってしまう…という展開が描かれた。
ラストで勝男と鮎美が“いい雰囲気”となり、渚たちは「一周回ってスタートラインに立った感じ」「お似合いだよ」と優しく見守る。放送直後の次回予告では、居酒屋のシーンで鮎美が勝男に対し、「全力不器用男（笑）。でも今の方がいい」と意味ありげに笑い、勝男も「俺さ…」と覚悟を決めた表情で見つめた。
視聴者からは「遂に復縁くるか…！」「ほっこりラストからの最高な予告キター！」「本当によりを戻してほしい！」「来週！！！！！いけ！！！！！勝男！！！！！いけ！！！！！！！！」「もうすでにドキドキです」「来週楽しみすぎる！！！」などの声が寄せられている。
