イタリア代表のジャコモ・ラズパドーリは、ワールドカップ出場権を逃す理由はないと断言している。イタリア代表はワールドカップ予選で8試合中6勝を挙げたが、ノルウェーにホームとアウェイ両方で敗戦したため、グループ2位となりプレーオフ出場を余儀なくされた。



かつての王者としては3大会連続でW杯出場を逃すことは絶対に阻止するために3月のプレーオフは負けられない戦いとなる。





アトレティコ・マドリードに所属するラスパドーリはチャンピオンズリーグのインテル戦前のインタビューでイタリア代表としての決意を語った。『La Gazzetta dello Sport』が伝えている。「プレーオフを勝ち抜かなければならない。それは分かっていたし、イタリアという国にとって失敗しないことがどれほど重要かも分かっていた。過去2回のワールドカップ出場を逃したことがどれほど重くのしかかるかも自覚している」「ナショナルチームにも困難はあるが、逆境の中で常に良いパフォーマンスをしてきた。今度こそ、絶対に逃せない目標を達成するために、また戦いたい」「物事がうまくいかなくなる理由は一つだけではない。私たちは技術的にも精神的にも多くの資質を持っていることを自覚している。そこから始めて、自分たちの強みを最大限に活かすために全力を尽くさなければならない。優れた選手もいて、チームは強く、コーチも私たちをしっかり準備させてくれている。私たちは成功に必要なものはすべて揃っている」イタリア代表に欠けているものについて問われると「ワールドカップへの出場だ」と即答。イタリア代表はこの目標を達成する覚悟を決めている。