ボクシングで初黒星を喫した那須川天心（27＝帝拳）が25日夜、自身がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「SCALP D presents 那須川天心のかんきもラジオ」に生出演。14日のWBC世界バンタム級王座決定戦での敗戦をファンに報告した。

冒頭で天心は「負けました。ホント悔しい。メチャクチャ悔しい」と素直に本音を明かした。

試合後の会見では本音を出せなかったと明かした。

天心は「弱みを見せられないんすよね。自分で処理しちゃって」と、会見では求められる姿を見せてしまうクセが出たと振り返った。

井上拓真（大橋）に判定で敗れ、世界初挑戦は失敗に終わった。

天心は「ボクシングの奥深さが分かった。経験値で負けた。（拓真に）ペースを変えられて対応できなかった。キックのときは確信があったが、ボクシングは（12ラウンドあって）長いし、自分を信じ切れなかった。迷いで判断が遅れる」と試合を評した。

そして「アンチだったり心ない言葉も言われますけど、人生は一回。やるべきことを堂々と貫き通したい。僕のこと生意気だと思われる方もいらっしゃるけど、真剣にやったら届くと思ってる。今後復活しますんで」と宣言した。

試合後は友人たちと食事に出かけたが、家に帰っても眠れなかったという。

一夜明けても友人とメールや電話でやりとりしたが、「みんな初めての感情（黒星を受け入れる）を抱えていた。やっぱ勝ちたかったですね」と話した。