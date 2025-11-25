俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２３日、第７話「バトン」が放送された。来週は放送がなく、第８話は１２月６日。

タイムカプセルから見つかった小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。キング（間宮）たちは「７人目＝森」の存在を思い出すが、過去に「博士＝７人目＝森」と特別な関係を築いていたとみられる、ちょんまげ（森優作）は学校の交流サイトの掲示板で接触。「博士」と会う約束をしていた場所で犠牲者となる。

掲示板の書き込みがおかしい…。１１月７日には「博士」とみられる「ＩＤ：ｒＣｌｒＪＦｆ２」が「【４４２】このＨＰも、俺のことも誰も覚えてないんだ」と投稿。ちょんまげの書き込みをきっかけにターンが続き、１１月１３日には同じ「ＩＤ：ｒＣｌｒＪＦｆ２」が「【４５０】キング達には会いたくない。僕は彼らを許さない」とつづっている。

わずか数日で一人称が「俺」から「僕」に変わた。

７話では、キング（間宮）たちが怪しい目出し帽の人物をリレー形式で追跡。その際、もう１人、謎の人物がいたような描写があり、博士側に２人いるのではないかとの疑惑が浮上している。同ＩＤによる一人称の違いは、博士側に２人いることを示しているのか、はたまた博士が入れ替わっているのか、果たして…。