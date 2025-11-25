¡ÖÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×10Ç¯¤Ö¤ê¤ËFAÁª¼ê³ÍÆÀ¤ÎÀ¾Éð¡¡µåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬Àâ¤¤¤¿à¥¢¥×¥í¡¼¥ÁáÊÑ²½¤ÎÍýÍ³
¡¡À¾Éð¤Ï25Æü¡¢DeNA¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê52¡Ë¤¬ÌÀ¸À¡£ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ø¸þ¤±¡¢Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤¬FAÀë¸À¤·¤¿Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹Åç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÌÚÂ¼¾º¸ãÆâÌî¼ê°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¹ÃÓËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿À¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Æ¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ø¶¥Áè¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò1¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¡£¹â¤¤ÊÉ¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÉ¬Í×¤Ê»þ´ü¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢FAÁª¼ê³ÍÆÀ¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤Ï2012Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ò¤È¶Ú14Ç¯¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´é¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁª¼ê¡£ºòÇ¯¤ÏDeNA¤Ë¤È¤Ã¤Æ26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£14Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤â106»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢447ÂÇÀÊ113°ÂÂÇ¡¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÎÂÇÎ¨¡¦284¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤Ç10ÅðÎÝ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö·Ð¸³ÃÍ¡×¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¡£·¬¸¶Áª¼ê¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â²æ¡¹¤Ï¤½¤Î·Ê¿§¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÆüËÜ°ì¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¤¼¤ÒÎÏ¤òÂß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò°ì½ï¤ËÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ÃÓËÜÉôÄ¹¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅöÁ³¡¢·¬¸¶Áª¼êËÜ¿Í¤â¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤ÏÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡¢¤½¤³¤Ë·¬¸¶Áª¼ê¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÍèÇ¯¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÍê¤â¤·¤¤Áª¼ê¤¬ÆþÃÄ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Î±øÌ¾¤òÊÖ¾å¤·¡¢2008Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¶¯²½¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë