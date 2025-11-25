Aile The Shota、2ndアルバム『REAL POP 2』リリース＋11都市11会場を巡る全国ツアー開催決定
Aile The Shotaが、2026年2月18日に2ndアルバム『REAL POP 2』をリリースすることを発表した。
2024年11月に発表された1stアルバム『REAL POP』で、“本質的で大衆的であること”というコンセプトを掲げ、Aile The Shotaらしい感性とクリエイティビティでJ-POPシーンに新たな風を吹き込んだ作品から約1年、『REAL POP』のスピリットをさらに進化させた第2章となるのが、今回発売する『REAL POP 2』だという。
Taka Perry、☆Taku Takahashi、蔦谷好位置といったプロデューサー陣と共に制作した楽曲に加え、多彩なジャンルへと踏み出した、J-POPシーンへさらなる一石を投じるアルバムになっているとのこと。
また本アルバムから、プロデューサー・UTA、LOAR（INIMI）と制作した新曲｢ハナユキ｣を12月3日にリリースすることも発表された。本楽曲は、2025年3月より春夏秋冬の季節に合わせて新曲を届けてきたAile The Shotaが贈る2000年代の冬のバラードを彷彿とさせる楽曲となっているため、ぜひチェックしていただきたい。
さらに、2026年3月20日の鹿児島公演を皮切りに、全国11都市11会場を巡る＜Aile The Shota Oneman Tour 2026＞の開催も決定した。本日22時より、2ndアルバム『REAL POP 2』のパッケージ商品の予約、全国ツアーのファンクラブチケット先行予約が開始となるためぜひチェックしていただきたい。
◾️2ndアルバム『REAL POP 2』
2026年2月18日（水）発売
予約：https://bio.to/ATS_REALPOP2
▼商品形態
【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000（税込）
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定)
【収録内容】
-CD-
・SAKURA (Prod. Taka Perry)
・向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)
・月見想 (Prod. 蔦谷好位置)
・ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)
…and more
-Blu-ray DISC 1-
Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
01.さよならシティライト
02.so so good
03.常懐
04.DEEP
05.Eternity
06.sweet
07.hungover feat. Kenya Fujita
08.Destroy
09.Thinkin’ bout you with ShowMinorSavage
10.Ocean with ShowMinorSavage
11.THE SESSION (ATS BAND & ODORI)
12.Foolish
13.gomenne
14.me time -remix- feat. SKY-HI
15.J-POPSTAR feat. SKY-HI
16.new blood feat. Maddy Soma
17.AURORA TOKIO
18.Yumeiro
19.FANCITY
20.愛のプラネット feat. dawgss
21.空を読む
22.Memoria -self cover-
23.アノナミダ
24.踊りませんか?
25.SAKURA
EN.1 No Frontier
EN.2 IMA
EN.3 LOVE
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300（税込）
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：シリアルコード付き
【収録内容】
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
【購入特典】
・共通特典：ビジュアルカード
※特典内容は後日発表致します。
※共通特典は先着でお渡し致します。
▼共通特典対象ショップ
・BMSG SHOP
・BMSG MUSIC SHOP
・TOWER RECORDS
・HMV
・Amazon
・楽天ブックス
◾️デジタルシングル｢ハナユキ｣
2025年12月3日（水）リリース
Pre-add / Pre-save：https://orcd.co/ats_hanayuki
◾️＜Aile The Shota Oneman Tour 2026＞
2026年
3月20日（金・祝）鹿児島・CAPARVO HALL
3月21日（土）福岡・DRUM LOGOS
3月28日（土）埼玉・HEAVEN’S ROCK KUMAGAYA
4月4日（土）新潟・NIIGATA LOTS
4月19日（日）岡山・YEBISU YA PRO
4月25日（土）石川・REDSUN
4月29日（水・祝）大阪・BIG CAT
5月8日（金）宮城・Rensa
5月9日（土）北海道・PENNY LANE24
5月23日（土）愛知・THE BOTTOM LINE
5月28日（木）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
詳細：https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/
◾️ラジオ場組『Aile The Shota の LOVERADIO』
地上波：月曜日 午後10時40分〜10時50分頃 ※『駒木根葵汰のレコメン！』内で放送
QloveR 有料展開：会員料金 月額660円（税込）
番組放送終了後にアーカイブ配信（楽曲配信無し）、QloveRにてアフタートーク（約3分）
パーソナリティ：Aile The Shota
番組HP：https://www.joqr.co.jp/qr/program/ats/
番組メール：ats@joqr.net
番組X：@reco_oshirase
推奨ハッシュタグ：#ラブラジ
関連リンク
◆Aile The Shota オフィシャルサイト
◆Aile The Shota オフィシャルX
◆Aile The Shota Info X
◆Aile The Shota オフィシャルInstagram
◆Aile The Shota オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Aile The Shota オフィシャルTikTok