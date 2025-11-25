Aile The Shotaが、2026年2月18日に2ndアルバム『REAL POP 2』をリリースすることを発表した。

2024年11月に発表された1stアルバム『REAL POP』で、“本質的で大衆的であること”というコンセプトを掲げ、Aile The Shotaらしい感性とクリエイティビティでJ-POPシーンに新たな風を吹き込んだ作品から約1年、『REAL POP』のスピリットをさらに進化させた第2章となるのが、今回発売する『REAL POP 2』だという。

Taka Perry、☆Taku Takahashi、蔦谷好位置といったプロデューサー陣と共に制作した楽曲に加え、多彩なジャンルへと踏み出した、J-POPシーンへさらなる一石を投じるアルバムになっているとのこと。

また本アルバムから、プロデューサー・UTA、LOAR（INIMI）と制作した新曲｢ハナユキ｣を12月3日にリリースすることも発表された。本楽曲は、2025年3月より春夏秋冬の季節に合わせて新曲を届けてきたAile The Shotaが贈る2000年代の冬のバラードを彷彿とさせる楽曲となっているため、ぜひチェックしていただきたい。

｢ハナユキ｣ジャケット写真

さらに、2026年3月20日の鹿児島公演を皮切りに、全国11都市11会場を巡る＜Aile The Shota Oneman Tour 2026＞の開催も決定した。本日22時より、2ndアルバム『REAL POP 2』のパッケージ商品の予約、全国ツアーのファンクラブチケット先行予約が開始となるためぜひチェックしていただきたい。

◾️2ndアルバム『REAL POP 2』

2026年2月18日（水）発売

予約：https://bio.to/ATS_REALPOP2 ▼商品形態

【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)

・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257

・価格：￥13,000（税込）

・仕様：BOX + デジパック

・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定) 【収録内容】

-CD-

・SAKURA (Prod. Taka Perry)

・向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)

・月見想 (Prod. 蔦谷好位置)

・ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)

…and more -Blu-ray DISC 1-

Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”

March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER

01.さよならシティライト

02.so so good

03.常懐

04.DEEP

05.Eternity

06.sweet

07.hungover feat. Kenya Fujita

08.Destroy

09.Thinkin’ bout you with ShowMinorSavage

10.Ocean with ShowMinorSavage

11.THE SESSION (ATS BAND & ODORI)

12.Foolish

13.gomenne

14.me time -remix- feat. SKY-HI

15.J-POPSTAR feat. SKY-HI

16.new blood feat. Maddy Soma

17.AURORA TOKIO

18.Yumeiro

19.FANCITY

20.愛のプラネット feat. dawgss

21.空を読む

22.Memoria -self cover-

23.アノナミダ

24.踊りませんか?

25.SAKURA

EN.1 No Frontier

EN.2 IMA

EN.3 LOVE -Blu-ray DISC 2-

・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜 【通常盤】CD Only

・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264

・価格：￥3,300（税込）

・仕様：紙ジャケ

・封入特典：シリアルコード付き 【収録内容】

-CD-

※BMSG-0025と収録内容共通 【購入特典】

・共通特典：ビジュアルカード

※特典内容は後日発表致します。

※共通特典は先着でお渡し致します。 ▼共通特典対象ショップ

・BMSG SHOP

・BMSG MUSIC SHOP

・TOWER RECORDS

・HMV

・Amazon

・楽天ブックス

◾️デジタルシングル｢ハナユキ｣

2025年12月3日（水）リリース

Pre-add / Pre-save：https://orcd.co/ats_hanayuki

◾️＜Aile The Shota Oneman Tour 2026＞ 2026年

3月20日（金・祝）鹿児島・CAPARVO HALL

3月21日（土）福岡・DRUM LOGOS

3月28日（土）埼玉・HEAVEN’S ROCK KUMAGAYA

4月4日（土）新潟・NIIGATA LOTS

4月19日（日）岡山・YEBISU YA PRO

4月25日（土）石川・REDSUN

4月29日（水・祝）大阪・BIG CAT

5月8日（金）宮城・Rensa

5月9日（土）北海道・PENNY LANE24

5月23日（土）愛知・THE BOTTOM LINE

5月28日（木）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

詳細：https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/

◾️ラジオ場組『Aile The Shota の LOVERADIO』 地上波：月曜日 午後10時40分〜10時50分頃 ※『駒木根葵汰のレコメン！』内で放送

QloveR 有料展開：会員料金 月額660円（税込）

番組放送終了後にアーカイブ配信（楽曲配信無し）、QloveRにてアフタートーク（約3分）

パーソナリティ：Aile The Shota

番組HP：https://www.joqr.co.jp/qr/program/ats/

番組メール：ats@joqr.net

番組X：@reco_oshirase

推奨ハッシュタグ：#ラブラジ