仙頭啓矢が先制弾含む3ゴール関与!! 町田、天皇杯Vから中2日アウェーでACLE2勝目
[11.25 ACLEリーグステージ第5節 江原 1-3 町田 春川]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は25日、リーグステージ第5節を行い、FC町田ゼルビアが江原FC(韓国)を3-1で破った。MF仙頭啓矢が先制点を含む3ゴールに絡む大活躍。これで通算戦績を2勝2分1敗の勝ち点8とし、リーグステージ突破に一歩前進した。
町田はクラブ史上初タイトルを獲得した天皇杯決勝から中2日でのアウェーゲーム。GK谷晃生、DFドレシェヴィッチ、DF望月ヘンリー海輝、DF中山雄太の4人のみ連続先発し、7人を入れ替えて臨んだ。約2か月間の負傷離脱明けで、天皇杯決勝で途中出場したDF岡村大八も先発に名を連ねた。
町田は序盤からゴールを重ねた。まずは前半24分、ドレシェヴィッチが左サイドに渡し、MF林幸多郎が相手と正対してのドリブルから中央にパスを送ると、MFナ・サンホのシュートが相手に当たって高く上がり、ペナルティエリア右へ。これを拾ったMF増山朝陽がダイレクトで折り返し、最後は仙頭が頭で押し込んだ。
さらに町田は前半26分、相手のビルドアップに高い位置からプレッシャーをかけ、中山と仙頭が立て続けにボールを奪うと、仙頭がファウルを受けてゴール右斜め前でFKを獲得した。キッカーはMF下田北斗。鮮やかな弾道で壁を越えたボールがゴール右上隅に吸い込まれ、2-0となった。
なおも攻める町田は前半39分、右サイドの高い位置で仙頭がボールを奪い、すぐさま折り返しのパスを送ると、これに反応したFWオ・セフンが右足で突き刺して3-0。天皇杯決勝と同様、早い時間帯に3点のリードを奪い、試合を決定づけた。
それでも町田は後半開始時、ナ・サンホに代わってMF相馬勇紀を投入し、さらに勢いを強めようと試みるが、大量ビハインドの江原FCも3枚替えを敢行し、町田を攻め立てる。そして後半10分、MFキム・ガングクからの右CKをDFパク・ホユンにヘディングで叩き込まれ、1点を返された。
だが、その後は一進一退の攻防が続く中、町田が相手した守備を続け、そのまま試合をシャットアウト。前半のリードを守り、今大会2勝目を手にした。
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は25日、リーグステージ第5節を行い、FC町田ゼルビアが江原FC(韓国)を3-1で破った。MF仙頭啓矢が先制点を含む3ゴールに絡む大活躍。これで通算戦績を2勝2分1敗の勝ち点8とし、リーグステージ突破に一歩前進した。
町田はクラブ史上初タイトルを獲得した天皇杯決勝から中2日でのアウェーゲーム。GK谷晃生、DFドレシェヴィッチ、DF望月ヘンリー海輝、DF中山雄太の4人のみ連続先発し、7人を入れ替えて臨んだ。約2か月間の負傷離脱明けで、天皇杯決勝で途中出場したDF岡村大八も先発に名を連ねた。
さらに町田は前半26分、相手のビルドアップに高い位置からプレッシャーをかけ、中山と仙頭が立て続けにボールを奪うと、仙頭がファウルを受けてゴール右斜め前でFKを獲得した。キッカーはMF下田北斗。鮮やかな弾道で壁を越えたボールがゴール右上隅に吸い込まれ、2-0となった。
なおも攻める町田は前半39分、右サイドの高い位置で仙頭がボールを奪い、すぐさま折り返しのパスを送ると、これに反応したFWオ・セフンが右足で突き刺して3-0。天皇杯決勝と同様、早い時間帯に3点のリードを奪い、試合を決定づけた。
それでも町田は後半開始時、ナ・サンホに代わってMF相馬勇紀を投入し、さらに勢いを強めようと試みるが、大量ビハインドの江原FCも3枚替えを敢行し、町田を攻め立てる。そして後半10分、MFキム・ガングクからの右CKをDFパク・ホユンにヘディングで叩き込まれ、1点を返された。
だが、その後は一進一退の攻防が続く中、町田が相手した守備を続け、そのまま試合をシャットアウト。前半のリードを守り、今大会2勝目を手にした。