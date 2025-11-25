タレントの辻希美(38)が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫でタレントの杉浦太陽（44）との出会いを明かした。

辻は26日に18歳の誕生日を迎える長女・希空とトーク。「18歳でパパと出会ってる」と語り、当時の杉浦の年齢を聞かれると「25。ヤバいね」。希空も「ヤバいよね。だって希空が今25歳の人に恋するってことでしょ？結構半端ないね」とした。

初めての出会いがどこだったかを聞かれた辻は「友達の家」と明かし苦笑い。希空は「18歳めっちゃチャラくない？友達の家で25歳と出会うの？ヤバいじゃん」と引いている様子。

続けて「希空はマジでそういうのないじゃん。友達の家に行って年が違う人がいる場がまずあり得ない。18歳にして希空よりパリピってない？」。これに辻は「それで言ったら、ママ知ってたら嫌かも。希空が20代の男の人の家に行くのは…」と、母親目線で語った。

辻は2007年に20歳で杉浦さんと結婚。同年11月に第1子となる長女・希空を出産し、その後3人の子供が誕生。今年8月に第5子となる次女を出産した。