新日本プロレス２５日福島大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック公式戦で、「ＴＭＤＫ」のザック・セイバーＪｒ．（３８）、大岩陵平（２７）組が海野翔太（２８）、上村優也（３１）組を撃破し開幕２連勝を飾った。

実力者４人が顔を揃えた公式戦は、ハイレベルな攻防の連続となった。海野の雪崩式ブレーンバスターから上村のダイビングボディープレスを浴びるなど猛攻にさらされたザックだったが、海野のＳｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ（変型フィッシャーマンズバスター）をザックドライバーで切り返し決定打は許さない。

一歩も譲らない意地の張り合いから、ＴＭＤＫは大岩が強烈なラリアートで上村を排除して数的優位を築く。粘る海野にザックが再びＳｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒを狙われたものの間一髪で回避。大岩のラリアートのアシストからジャックナイフ式エビ固めで押さえ込み３カウントを奪った。

リング上で大岩は「海野さん、上村さん、今日は俺たちＴＭＤＫのタッグが勝ちましたが、２人はまだまだ俺の高い壁でいてください。またやりましょう！」と呼びかけ。「今年のＷＴＬは俺たちＴＭＤＫが勝って、トロフィーをゲットしてまたここ郡山に戻ってくるので！」と力強く宣言した。 絶好の連勝発進にザックも「俺たち『ザ・チン＆ザ・マレット』が今年のＷＴＬの優勝（チーム）。俺たち、ザ・マイティ・ドント・ニール」と自信満々にアピール。このまま一気に頂点へ突き進むつもりだ。