大同生命SV.LEAGUEM WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズが24日（月）、12月6日（土）と7日（日）に開催されるホームゲームのイベント情報をクラブ公式サイトにて発表した。

今試合はSVリーグ女子第9節にあたり、宝来屋ボンズアリーナにて大阪マーヴェラスと対戦する。開幕戦に引き続き、「郡山市サポーティングマッチ」として開催され、郡山市民を試合に招待する他（募集はすでに終了）、新たなイベントが追加で発表されている。

当日は、クラブに所属するロザマリア・モンチベレルとサブリーナ・デジェズス・マシャドの出身国・ブラジルにちなんで、ブラジルフェスを開催。郷土料理である、シュラスコやコシーニャ（ブラジルのコロッケ）が販売され、会場でブラジルの陽気な雰囲気を体感できる。

そしてクリスマスイベントとして、高校生以下の方を対象に各日先着500名にロッテのお菓子のプレゼントも。さらに12月7日（日）限定で、クリスマスレッドになんで福島県出身お笑い芸人の「あかつ」さんが登場して会場を盛り上げる。

現時点で7勝7敗と8位につけるデンソー。会場の楽しいイベントの雰囲気に乗って、ホームで連勝を掴むことができるか、注目される。