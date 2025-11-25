俳優の吉沢亮さん（31）が李相日監督とともに、映画『国宝』の上映キャンペーンでアメリカのロサンゼルスとニューヨークを訪れました。舞台挨拶へ登壇するとスタンディングオベーションで迎えられる場面もありました。

カンヌ国際映画祭やトロント国際映画祭など数々の映画祭に出品され、アカデミー賞の国際長編映画賞のノミネート候補にも選ばれた『国宝』。来年には北米でも公開を予定しています。公開を記念し、吉沢さんと李監督がハリウッドとニューヨークへ足を運びました。

■ロサンゼルスからニューヨークへ 先行限定上映会場で挨拶

現地時間22日、2人はニューヨークの歴史ある劇場『Angelika Film Center』を訪問。先行限定劇場公開が行われ多くの観客が詰めかける中、舞台挨拶のため登壇しました。司会者から「これまでに経験したことのある中で、最も大変な挑戦でしたか？」と質問された吉沢さんは、歌舞伎をゼロから始め、稽古に1年半を費やしたエピソードを明かしました。

また、吉沢さんは“他の誰かになって演じること、また常に自分自身であり続けることの間で意識したこと”を聞かれると、「僕自身はオンオフがはっきりしていると思いますが、喜久雄は日常と舞台の境界線がどんどんなくなってしまう役だと思います。舞台に立てば立つほど、日常の幸せが舞台に吸い取られてしまうイメージで演じていました。喜久雄ほどの、ある種狂気じみた覚悟は自分にはありません」と演じた喜久雄と自身を比較しながら回答。

続けて、演技については「ただ歌舞伎役者さんも我々のような役者も、芝居をしている時にしか感じられない幸せの瞬間というのは非常にわかります。結局、芝居している時が一番生きている実感があり、そういう部分は理解できるなと思いながら演じていました」と振り返りました。

■スタンディングオベーションで迎えられた吉沢亮「非常にうれしく思っています」

翌日、現地時間23日は創設から115年の歴史を誇る、日米交流を促進する民間非営利団体『ジャパン・ソサエティー・ニューヨーク』へ。草間彌生さんやオノ・ヨーコさんなど多くの日本の美術・文化を支援してきた団体です。

上映会の会場は満席となり、補助席が用意されるほど多くの観客が訪れ、熱気に包まれていたといいます。14時の回を上映後、舞台挨拶に登壇した吉沢さんは、青年期から高齢期まで演じた喜久雄について「年齢を重ねれば、重ねるほど、日常生活にその女形が染み付いてくる、例えば姿勢や話し方、目線の動かし方という部分に、普段からその女形としての生き方が出てしまうということを意識しながら演じました」とコメント。さらに「最も難しかったシーンは？」と聞かれると、吉沢さんは笑顔を見せながら「困難ではないシーンはないので（笑）」と答え、観客の笑いを誘う場面もありました。

李監督は、作品がアカデミー賞国際長編映画賞日本代表に選ばれたことや、日本で大ヒットし社会現象になっていることについて問われ「3時間の映画で歌舞伎を題材にして、まさかこういうふうに広がっていくとはなかなか予想していませんでした。映画館には時間を忘れさせてくれる没入感があり、この美しさ、それと歌舞伎を演じる俳優、それはアーティストであり、芸術を突き詰める人間の生き方みたいなものを劇場で浴びてくれているのかなと思います。またその浴びたものが何なのかを確認したくて、何度も劇場に行ってくださっているような気がします」と分析しました。

■吉沢亮、ニューヨークが大好き「ほぼ毎年1回は訪れています」

19時からの上映前にも舞台挨拶に登壇した吉沢さんたち。司会者が2人を呼び込むと、観客はスタンディングオベーションで迎えました。李監督は、「約25年前に学生時代の卒業制作で作った作品（『青〜chong〜』）が日本代表になり、NYUの学生映画祭に参加した時に初めてニューヨークを訪れました。そして、今回アカデミー賞国際長編映画賞日本代表の作品という形で、またこの地に戻ることができたことを喜び、また同時に興奮と責任を感じています」と胸の内を明かしました。

吉沢さんは、「20歳くらいの時にニューヨークに来て以来大好きになり、そこからほぼ毎年1回は訪れています。今回初めて仕事で呼んでいただき、またニューヨークの皆様と直接お会いできて、こうして僕らの映画が届けられることを非常にうれしく思っています」と感謝の思いを語りました。