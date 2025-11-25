大阪Ｂが1/11はパピネスデーとして開催！ しあわせ企画が盛りだくさん

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが25日（火）、1月11日（日）のホームゲームを「パピネスデー」として開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本試合はSVリーグ男子の第10節GAME2にあたり、パナソニックアリーナにてヴォレアス北海道と対戦する。当日は大阪Ｂのチームキャラクター「パピネス」が主役のスペシャルデーとして開催し、3つのパピネスしあわせ企画が実施される。

1つ目は、パピネスのしっぽは幸運を招く“四つ葉のクローバー”ということにちなんで、来場者全員に「パピネスのハッピーエッグ（クローバーの栽培キット）」の配布をするもの。

2つ目は、「パピネスなりきりシート」の販売だ。これは20席限定で、特典グッズである「パピネスなりきりファンキャップ」と、パピネスの特別なおもてなしサービス付きのチケットとなり、パピネス価格（8,124円）で販売される。おもてなしとしては、試合開始前（13:00頃）にウェルカムグリーティングが行われる他、2・3セット間のティータイムサービス、試合終了後にはツーショットの写真撮影ができるものになっている。

そして3つ目は、赤ちゃんハイハイレース『第1回 パピネス杯』の開催だ。赤ちゃんたちがパピネスの応援を受けながらゴールを目指すイベントで、今回の参加者に選ばれた家族（参加する赤ちゃん1名および保護者様2名含め最大4名まで）には、2階B席東の席種で試合チケットが用意される。

新年初のホームゲームとなる第10節のGAME2。大阪Ｂと共に会場を盛り上げてくれるパピネスに注目だ。