◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）

ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」データ編で注目したのは、本番の単勝オッズと天皇賞・秋組だ。

過去１０年で２５頭が出走してオール着外の［外］。欧州最強馬でもデータからは推せない。馬券対象は０６年３着のウィジャボードまでさかのぼり、勝ち馬はその前年０５年のアルカセットで、今年のカランダガンと同じ英チャンピオンＳ（５着）からの臨戦での優勝。ただ、２０００年以降で３着以内になった５頭中４頭はデットーリの手綱。残る１頭は最後の外国馬ワンツーになった０２年２着のサラファン（ナカタニ騎乗）で、勝ったファルブラヴがデットーリ。外国調教馬の不遇の時代はいつまで続くのか。

ただ、そんな外国馬でも単勝オッズ４・０倍を割ってくれば、見過ごせない。過去１０年で単勝３・９倍以下は【６・４・４・０】と３連系の軸馬としては全面的に信頼できる。

３歳で天皇賞・秋を制して臨むマスカレードボールが対象となるか。騎乗予定のルメールは東京・芝２４００メートルでは２０年以降で【４９・３０・８・３７】で連対率は６３・７％、これに１番人気のフィルターがかかると【３６・１０・５・１２】で勝率５割超、３着内率も８割を超えてくる。

過去１０年で前走天皇賞・秋組が一頭も馬券対象にならなかったのは１６年の１度だけ。天皇賞・秋で１番人気を集めた馬が同年のＪＣに駒を進めた場合は【３・０・３・０】。同年天皇賞・秋１番人気、単勝３・９倍以下のダブルクリアとなれば、マスカレードボールは外せないということになる。