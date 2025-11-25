【LEPSIMのグレースカート】がセンス良い！ 40・50代が真似したい！「サマ見えコーデ」

気取らない休日のカジュアルコーデにも、どこか淑女のような品格を感じさせる着こなしが今の気分。そんな40・50代は【LEPSIM（レプシィム）】のグレースカートを着回したおしゃれスタッフさんのスタイリングをお手本にしてみて。トラッドなムードが漂うグレーのプリーツスカートを軸にしたサマ見えコーデは、頑張りすぎ感なく旬度の高い着こなしに見せられるかも！

ポロセーターとのワンツーで優等生風の装いに

【LEPSIM】「プリーツスカート」＜グレー15＞\3,494（税込・セール価格）

今回ピックアップしたのは、一点投入でトラッドテイストを香らせられる、太めプリーツのロングスカート。端正なグレーの色味も手伝って、ポロセーターとのワンツーで優等生の装いを思わせる淑女コーデが完成！ 襟の白いレイヤーカラーがワンポイントでコーデを爽やかに引き締めます。ロング丈のプリーツが縦ラインを強調し、スタイルアップ効果も発揮してくれそうです。

上品な色と素材でスポーティーテイストに挑戦

ベロア素材のトップスとプリーツスカートという、上品さを感じさせる素材や色の力を借りて、スニーカーで外しをきかせた旬のスポーティーなスタイリング。色のコントラストを強めず、まろやかに見せるネイビー × グレーの色合わせなら、挑戦的な組み合わせも品よくまとめやすいはず。スニーカーもネイビーで揃えて、統一感を意識するとグッド。

絵になる配色セーターをグレーで柔らかく引き立てて

2種類の糸を組み合わせた大胆なボリューム感と配色が絵になるニットプルオーバーを主役に。腰まわりをコンパクトに見せて縦に落ち感のあるスカートとなら、全体のシルエットも着膨れ感なくまとまりそうです。黒と白をつなぐ中間色のグレーは重くなりすぎず主張も控えめなので、セーターのカーキを引き立てる名脇役になってくれるはず。

ハンサムなモノトーンコーデに女性らしさをプラス

色にまとまりがあるモノトーンコーデは、デザイン性の高いアイテムを積極的に取り入れてみるのが垢抜けポイントのひとつ。存在感のある斜めストライプのブルゾンも、スカートの太めプリーツのおかげで悪目立ちせずコーデのなかに落とし込めます。黒よりも辛さを抑えたグレーが、マニッシュな組み合わせに女性らしさをキープしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：かんだちほ