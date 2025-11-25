ロイヤルパークホテルは、来年1月1日に新年を寿ぐ「ホテルでおせち」を3F宴会場「ロイヤルホール」で提供する。また、来年1月1日、1月2日には、正月料理や新年を祝う贅沢なメニューなどが並ぶ「新春 満福団らんブッフェ」を3F宴会場「ロイヤルホール」において、「ホテル最上階で楽しむ新春ランチブッフェ」を、20F宴会場「パラッツオ」で開催する。

福を招く縁起担ぎの品々を彩り豊かに詰合せた「ホテルでおせち」。初詣の行き帰りなどに、外で伝統的なおせち料理を食べたい人から毎年好評を得ているという。

重箱には、紅白のかまぼこや栗きんとん、伊達巻きなどの正月らしい口取りや、田作り、数の子、黒豆の祝い肴が並ぶほか、出世や繁栄を願う口あたりのよい八つ頭饅頭には、海老の風味豊かな茶巾や筍、梅麩などを添えて華やかに仕上げた。また、滋味深い焼き物の銀むつには、金柑の蜜煮や蒟蒻の辛煮などを合わせた。

お椀は、正月に欠かせないお雑煮を提供。香ばしく焼き上げたお餅に旨みあふれる出汁が調和する関東風のお雑煮を楽しめる。

日常を離れ心静かに楽しめる「ホテルでおせち」。優雅な新年の始まりを過ごしてほしい考え。



「新春 満福団らんブッフェ」

毎年ご家族で賑わう「新春 満福団らんブッフェ」。おせち料理の祝い肴やお雑煮などの正月料理をはじめ、シェフが消費者の目の前で仕上げる天婦羅やローストビーフ、魚介のブイヤベースなども揃う。また点心をはじめシーフード入り八宝菜や海老と茸のチリソース煮など定番の中国料理も充実。キッズスペースも用意しているので、家族そろって和気あいあいと団らんのひとときを過ごしてほしいという。



「新春ランチブッフェ」

ホテル最上階から臨む東京の景色と種類豊富なメニューで彩る「新春ランチブッフェ」。おせち料理やお雑煮をはじめ、天婦羅、巻き寿司などの日本料理、チャーシューや蟹焼売、ハルマキなどの点心、中国料理の定番メニューなどが並ぶ。また特別メニューとして、シェフの妙技を楽しめるオマール海老と帆立貝のフランベを用意。そのほか、牛ヒレのパイ包み焼きやトリュフ入りの白ワインソースで仕上げる真鯛のキャベツ包みなど贅沢なメニューもラインアップする。正月ならではの多彩な味わいをぜひ賞味してほしい考え。

［ホテルでおせち 概要］

期間：2026年1月1日（木）

時間：7:30〜10:30（最終入店10:00）

店舗：3F宴会場「ロイヤルホール」

料金：一人8000円

予約・問合せ：03−3667−6378（イベント予約専用ダイヤル 受付時間 平日 10:00〜18:00）

［新春 満福団らんブッフェ 概要］

期間：2026年1月1日（木）、1月2日（金）

時間：ランチ11:30〜15:00（L.O.14:30）

ディナー17:00〜21:00（L.O.20:30）※1月2日（金）は、17:00〜20：30（L.O.20:00）

店舗：3F宴会場「ロイヤルホール」

料金：一人1万1000円／子ども（4〜12歳）5000円／シニア（65歳〜）9000円

予約・問合せ：03−3667−6378（イベント予約専用ダイヤル 受付時間 平日 10:00〜18:00）

［ホテル最上階で楽しむ新春ランチブッフェ 概要］

期間：2026年1月1日（木）、1月2日（金）

時間：ランチ1部11:00〜13:00（L.O.12:00）／2部13:30〜15:30（L.O.14:30）

店舗：20F宴会場「パラッツオ」

料金：一人1万2000円／子ども（4〜12歳）6000円／シニア（65歳〜）1万円

予約・問合せ：03−3667−6378（イベント予約専用ダイヤル 受付時間 平日 10:00〜18:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp