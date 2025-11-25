ナッシュは「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。



「牛すじとお豆腐の味噌だれ」

今回新登場する「牛すじとお豆腐の味噌だれ」は、寒い季節にぴったりな牛すじメニュー。シェフこだわりの口の中でとろけるように柔らかな牛すじ肉に、甘辛くまろやかな味噌だれがじんわり染み込む。ふっくら焼き豆腐、弾力のあるこんにゃく、大根と合わせて、やさしくコク深い味わいに仕上げた。特製の味噌だれをたっぷり絡めて食べてほしいという。副菜は、鶏のほぐし身を加えて旨みを引き出したかぼちゃのサラダ、さっぱりとした菜の花とにんじんの梅あえ、彩り豊かな枝豆ひじきとなっている。なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。

［発売日］11月25日（火）

ナッシュ＝https://nosh.jp