俳優の勝地涼さん（39）と瀧本美織さん（34）が2026年1月からスタートする新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』でW主演することが発表されました。

ドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系 2026年1月8日スタート）は、娘を誘拐された夫婦が犯人から身代金の代わりに“別の子どもの誘拐”を要求され、戸惑いながらも犯人に迫る考察ミステリーです。

今回のドラマで夫婦を演じる2人。勝地さんは瀧本さんとの印象について「奥さん役が美織ちゃんですから、昔から知っていますから。“あぁ、よかった〜”みたいな安心感がありました」とコメント。それに対し、瀧本さんは「よかった〜」と安心した様子を見せました。

犯人との想像を超えた駆け引きが繰り広げられる今回のドラマにちなみ、最近起きた驚きの出来事を聞かれると瀧本さんは「最近ナンパされることが多くて」と回答。勝地さんは思わず、「えぇ！ ちょっと声でかかった、マジで？」と、大きな声で反応してしまうほどの驚く様子を見せました。

続けて、瀧本さんが「昨日もあったんですけど、“寒くなりましたよね〜”とか言われて、“そうですね〜”とか言って。“一緒に焼き芋でもどうですか〜”って言われて、“新しい〜”って思いました」と驚きのエピソードを披露。それを聞いていた勝地さんは「ごめん、どこ歩いてんの？」とツッコミを入れ、息ぴったりな掛け合いを見せました。

（11月25日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）