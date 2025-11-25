¡ÖËÍÀÄ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¶âß·°¡Èþ¡õ°ÂÇ¼Áó°á¤¬ÌÀÂç±þ±çÃÄÆþ¤ê¡ª¡©Ì¾Êª¥³¡¼¥ë¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌÀ¼£Âç±þ±çÃÄ¤ËÆþÃÄ¡ª¡©Ì¾Êª¥³¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±þ±çÃÄ¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ëËÍÀÄ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
11·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æpresents MARCHÂÐ¹³Àï2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÌÀÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Î©Âç¡¢ÃæÂç¡¢Ë¡Âç¤Î5Âç³Ø¤¬1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤òÁè¤¦ÂÐ¹³Àï¤Ç¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁ°¾¥Àï¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ÆÂç³Ø¤Î±þ±çÃÄ¤â»²Àï¤·ÆÈÆÃ¤Î±þ±ç¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤òÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÂè3ÁÈ¤Î11¼þÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ¤Î±þ±ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î¶âß·°¡Èþ¤È°ÂÇ¼Áó°á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø±þ±çÃÄ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¶âß·¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø±þ±çÃÄ¤Î¹¾ºä¿¿²µ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÌÀ¼£Âç³Ø±þ±çÃÄ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢À¼¤ÈÇï¼ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸µµ¤°ìÇÕ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÇ®¤¤»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢ÌÀ¼£Âç³ØÂ®¤¹¤®¤Æ¡¢Â¾¤ÎÂç³Ø¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹¾ºä¤µ¤ó¤ÎÂçÀ¼¤ÇÌÀ¼£Âç³Ø¤Î±þ±ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿Çï¼ê¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ë²Ã¤¨±þ±çÃÄ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ°ì»åÍð¤ì¤Ì¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¹¾ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤«¤é¥¥á´é¤òÈäÏª¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¡ªÎÉ¤¤¥¥ã¥é¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¹¥¤¡×¡ÖÌÀ¼£¤Ç°ìÈÖ³Ð¤¨¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¶âß·¤È°ÂÇ¼¤â±þ±çÃÄ¤ä¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø±þ±çÃÄ¤ÎÌ¾Êª¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÀ¼£¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª¡×¤òÀä¶«¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡ÖÌÀ¼£³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡ÖËÍÀÄ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤ÈËþÂ¤¹¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬¾å°Ì10¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à28Ê¬01ÉÃ08¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊýÌÀ¼£Âç³Ø¤Ï29Ê¬25ÉÃ26¤Ç5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿MARCHÂÐ¹³Àï¡Ë