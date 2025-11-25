米中首脳の直接対話から一夜明けた２５日、高市首相はトランプ米大統領との電話会談で日米の結束をアピールした。

台湾有事を巡る自身の国会答弁に反発を強める中国が、米国や国際社会を味方につけようと虚実ない交ぜの「情報戦」を仕掛ける中、強固な日米同盟をてこに対抗策に腐心している。（政治部 岡部雄二郎、ワシントン 向井ゆう子）

２５日午前１１時頃、首相官邸。電話会談終了から３０分ほどで記者団の取材に応じた首相は、前日夜の米中首脳電話会談の結果を含む「最近の米中関係」についてトランプ氏と協議したと説明。いつでも電話できる間柄だと強調し、関係の近さを印象づけた。

積極的な発信の裏には、前夜の米中会談で「トランプ氏が日本より中国の肩を持っているとのイメージが広がりかねない」（政府関係者）との危機感があった。中国側は、トランプ氏が台湾を巡る中国の立場に理解を示したなどと宣伝しており、米国を取り込んで日米を分断する狙いは明らかだ。

中国との貿易交渉で利益を狙うトランプ氏は、来年４月の訪中を目指す一方、中国が輸出規制を強めるレアアース（希土類）の供給網安定化などでは同盟国を重視している。「日中対立と一定の距離を保ちつつ、中国をけん制したいのが本音だ」と米共和党関係者は解説する。そのトランプ氏が、習氏と間を置かずに首相に電話をかけてきたのは、「中国との対話に前のめりな中でも対日関係を気にかけている表れ」（外務省幹部）とみられる。日本側は、今後も米側に働きかけを続ける考えだ。

国際社会に向けた発信強化も急務だ。中国の国連大使が首相の国会答弁について問題提起する書簡をアントニオ・グテレス国連事務総長に送ったのに対し、山崎和之国連大使は日本時間２５日、反論書簡をグテレス氏に送付した。専守防衛や限定的な集団的自衛権を日本は一貫して順守しているとし、「中国の主張は誤っている」と訴えた。

中国側は、沖縄県・与那国島への自衛隊のミサイル配備や、国連憲章の「旧敵国条項」まで持ち出し、対日批判を展開している。首相答弁を国際問題化し、台湾問題の現状を「日本が一方的に変更した」と印象づける思惑がありそうだ。

木原官房長官は２５日の記者会見で、事態打開に向けた日中の直接対話に「日本はオープンだ」とした上で、「事実に反する中国の主張は受け入れられず、しっかり反論していく」と語った。国際世論を意識した日中の攻防が当面続きそうだ。