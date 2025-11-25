ナイガイ、「JILL STUART」のルームウェアコレクションをオンラインショップ限定で販売
ナイガイは、ナイガイオンライン限定で「JILL STUART」のルームウェアコレクションの販売をスタートした。
おうち時間や就寝時に快適に過ごしてもらえるソックス、レギンス、パンツ、ウエストウォーマーなど様々なアイテムを取り揃えている。柔らかく締め付け感のない履き心地や落ち着いたカラー展開なのでリラックスタイムをより楽しんでもらえる。
「レーヨン ロングワイドパンツ」は、なめらかなレーヨン素材のロングパンツ。おうち時間や就寝時のボトムスとして快適に過ごせる。
「リブレギンス」は、柔らかく肌触りの良いコットンレーヨン素材を使用し、締め付け感のないシルエットで、おうち時間や就寝時ボトムスとして使用できるレギンスとなっている。
「内側シルク二重編みウエストウォーマー」は、肌に触れる内側に吸放湿性のあるシルクを使用。汗をかいてもムレにくく、季節を問わず心地よく使える。
「二重編み肌側シルクトゥーレスハイソックス」は、ふくらはぎ部分は保湿性に優れて蒸れにくい肌側シルク仕様、かかと部分はなめらかな肌触りのレーヨンシルク仕様でおうち時間や就寝時を快適に過ごしてもらえる。
［小売価格］
レーヨン ロングワイドパンツ：4400円
リブレギンス：3960円
内側シルク二重編みウエストウォーマー：2420円
二重編み肌側シルクトゥーレスハイソックス：1980円
（すべて税込）
