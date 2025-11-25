Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢Âç·ãÆ®¤«¤é24»þ´Ö¸å¤Ë¥é¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¡ÖÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×10Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¶»Ãæ¤ò¹ðÇò
¡¡¤¤Î¤¦24Æü¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç°æ¾åÂó¿¿¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿25Æü¤Î¸á¸å10»þ¤«¤éTBS¥é¥¸¥ª¡ØSCALP D presents Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¤«¤ó¤¤â¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤«¤é¤ï¤º¤«24»þ´Ö¸å¡¢º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤ò10Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«¤é¤ÎÀ¼¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°æ¾åÂó¿¿¤Î°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¡¡»î¹ç¸å¤ËÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤«¤é¡Ö°ìÈ¯½³¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×·»¡¦¾°Ìï¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂç·ãÀï¤òÀï¤¤È´¤¡¢È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿Å·¿´¡£»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¿ÍÀ¸¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÀï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾Á°¤ÇÄ¾¶á2½µ¤Ï¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤¬3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¤¬°ì¿Í¤Ç½Ð±é¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Å·¿´¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é15Ê¬¸å¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤¿Å·¿´¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡ÖÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤»¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¼å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤Ë½èÍý¤·¤Æ¡¢À°Íý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢½èÍý¤Î´Ö¤Î¤È¤³¤í¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦²ñ¸«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦²ñ¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤Î¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢º£Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬»ºµÙ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥é¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
