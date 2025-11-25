「俺がMCなら救えたのに」粗品、timelesz・篠塚炎上に言及。「思ってた10倍熱い話」「さすがすぎる視点」
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんは11月24日、自身のYouTubeで動画を公開。timelesz・篠塚大輝さんの炎上騒動について言及し、話題となっています。
【動画】粗品、timelesz・篠塚炎上に言及
「お笑いを熱く語る粗品に泣いた」粗品さんは、話題になったSNSニュースについて賛否両論を述べる人気企画「1人賛否」の最新動画を公開。その中で、篠塚さんが18日放送の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）にて、1発ギャグを披露したところ、その内容が不適切であると炎上している件について言及しました。粗品さんは「観てて不快になった」と述べつつも「ただぁ！ 俺がMCなら救えたのに」と持論を展開。1発ギャグは、本人だけでなく周りのフォローも大切であることを強調しています。また、あえてギャグやボケにツッコまず、冷笑するような態度をとる“スカし”についても発言。粗品さんは、他業種の共演者に“スカし”たことはないと断言し「芸人スカすん禁止なあ」「愛持ってお互いやろ！」と呼び掛けています。
視聴者からは「timeleszの件めっちゃ長尺で草」「思ってた10倍熱い話」「お笑いを熱く語る粗品に泣いた」「さすがすぎる視点」「いつか共演してイジってほしい」などの声が寄せられました。
広末涼子さんや元ジャンポケ・斉藤さんに言及17日には『【粗品】11/16までのSNSニュース斬った【1人賛否】』と題した動画を公開していた粗品さん。俳優の広末涼子さんや元ジャングルポケットの斉藤慎二さんについて言及しています。気になった人は、視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
