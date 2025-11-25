¾¾²¬½¼¡ß´ÝÈø´Ý°ìÏº»á¤Î¡Övol.M¡×¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¡¡³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½éÄ©Àï
¡¡¡ÖSOPHIA¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¾¾²¬½¼¡Ê54¡Ë¤ÈµÓËÜ²È¤Î´ÝÈø´Ý°ìÏº»á¡Ê48¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Övol.M¡×¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¿·±éÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖVol.M¡ØUME¡½º£ÀÎÉÔÆÏ¼Ô²Î·à¡½¡Ù¡×¡£ÍèÇ¯2·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¤Ç¤Î½éÆü¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¢ÏÂ²Î»³¤ÎÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¾å±é¤·¤¿vol.M¤Î´úÍÈ¤²¸ø±é¡ØÉÔÆÏ¼Ô¡Ù¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖR¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024²¦¼Ô¡×¤Î³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¡Ê40¡Ë¤â½Ð±é¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¾¾²¬¤Ï¡Ö¡ÈUME¡È¤³¤ì¤Ï¡ÈÉÔÆÏ¼Ô¡É¤ÎºÆ±é¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£´ÝÈø´Ý°ìÏº¤È¾¾²¬½¼¤¬ÀäÂç¤Ê¤ë¿®Íê¤òÃÖ¤¯É½¸½¼Ô¡¢¶¯¼Ô¤¬½¸·ë¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³¹Î¢¤Ï¡ÖÂº·É¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤È¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤è¤¦À¿¿´À¿°Õ¶Ð¤á¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£