K-POPアイドルから火がついた！【ダサ可愛い】がキーワードのアイテム特集♡

“ダサい”とされてきたオタクなアイテムでハズすのが、今、逆におしゃれ♡ そこで今回は、ハズシになる「Nerdな小物」特集をご紹介します。個性をアピールできるアイテムたちは、あわせ方次第でよりおしゃれにレベルアップ♡ ぜひ参考にしてね。

ハズシになるNerdな小物たち

女教師風の横長めがねや、大きすぎるおカバン、ライン入りのハイソックスなど、Nerdコーデに欠かせない小物たち。

そのダサ可愛さにひるまず自信満々に持つのがおしゃれに見せる最大のコツ。