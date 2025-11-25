K-POPアイドルから火がついた！【ダサ可愛い】がキーワードのアイテム特集♡

写真拡大 (全6枚)

“ダサい”とされてきたオタクなアイテムでハズすのが、今、逆におしゃれ♡ そこで今回は、ハズシになる「Nerdな小物」特集をご紹介します。個性をアピールできるアイテムたちは、あわせ方次第でよりおしゃれにレベルアップ♡ ぜひ参考にしてね。

ハズシになるNerdな小物たち

女教師風の横長めがねや、大きすぎるおカバン、ライン入りのハイソックスなど、Nerdコーデに欠かせない小物たち。

そのダサ可愛さにひるまず自信満々に持つのがおしゃれに見せる最大のコツ。

Cordinate キャップ×ネクタイで90年代なおじさんスタイル

ネクタイはピンクと相性抜群なブルーをチョイス。小物は服からカラーを拾うのが、おしゃれに見えるコツ。

ケーブルニット 3,990円／GU ピンクシャツ 7,990円／MANGO ネクタイ 1,100円／SPINNS サテンロゴキャップ 3,080円／ラティス

Item インテリジェンスな横長めがね

コーデに物足りなさを感じたときの救世主。チャームつきを選んで遊び心をプラス♡

チャームつきダテめがね 1,760円／SPINNS

Item ラインソックスはあえてのカラーで♡

ラインとシューズのカラーをあわせれば、簡単におしゃれ上級者になれる♡

ラインソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）バレエシューズ 7,700円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）デニムスカート 5,500円／PUNYUS

Cordinate 「デカすぎない！？」のツッコミ待ちなおカバン

チャームはキャラもので個性をアピって視線を独占♡

バッグ 5,940円／VANNIE U（アンティローザ）黒うさぎチャーム 5,500円／theVirgins シルバーリボンとハートのチャームのセット、ぎょうざチャーム 各660円／ともにラティス

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／加藤ナナ プロップス／AWABEES、PROPS NOW

加藤ナナ

Ray編集部 副編集長 小田和希子