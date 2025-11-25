K-POPアイドルから火がついた！【ダサ可愛い】がキーワードのアイテム特集♡
“ダサい”とされてきたオタクなアイテムでハズすのが、今、逆におしゃれ♡ そこで今回は、ハズシになる「Nerdな小物」特集をご紹介します。個性をアピールできるアイテムたちは、あわせ方次第でよりおしゃれにレベルアップ♡ ぜひ参考にしてね。
ハズシになるNerdな小物たち
女教師風の横長めがねや、大きすぎるおカバン、ライン入りのハイソックスなど、Nerdコーデに欠かせない小物たち。
そのダサ可愛さにひるまず自信満々に持つのがおしゃれに見せる最大のコツ。
Cordinate キャップ×ネクタイで90年代なおじさんスタイル
ネクタイはピンクと相性抜群なブルーをチョイス。小物は服からカラーを拾うのが、おしゃれに見えるコツ。
Item インテリジェンスな横長めがね
コーデに物足りなさを感じたときの救世主。チャームつきを選んで遊び心をプラス♡
Item ラインソックスはあえてのカラーで♡
ラインとシューズのカラーをあわせれば、簡単におしゃれ上級者になれる♡
Cordinate 「デカすぎない！？」のツッコミ待ちなおカバン
チャームはキャラもので個性をアピって視線を独占♡
