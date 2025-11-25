ÌðºîÄ´¶µ»Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£²¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸Æ£ÅÄ¿¸¥ª¡¼¥Ê¡¼¡õºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤¬Èá´êÀ®½¢¤Ø
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Î£Ù£Á£È£Á£Ç£É¡×¤³¤ÈÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ¡á·ªÅì¡á¤¬º£½µ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£³£°Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´£´ºÐ¡¢Éã¥·¥æ¡¼¥Ë¡Ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£Èá´ê¤Î£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°¦ÇÏ¤Î¸½¾õ¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦·èÀï¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡»³ËÜ¡¡Éð»Ö¡Ë
¡¡¤³¤³¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ò¡Ö½©¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ÈÌÀ¸À¡£³®ÀûÌç¾Þ¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿º£½©¤Î½ÐÁöÍ½Äê¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹º¸²ó¤ê¡õÄ¾Àþ¤¬Ä¹¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤ËºÇ¤â½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢µ¨ÀáÅª¤Ë½©¤¬°ìÈÖÁö¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤À£Ç£±¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç£Ç£±¤ò¼è¤é¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅ¬ÀÅª¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÇÏµÇ°¤è¤ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë£³ºÐ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï£²ÃåÆ±Ãå¡£½øÈ×¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾¡¤Ã¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î·è¤áµÓ¤Ë¤Ï¶þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤òº¹¤·ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÓ¤òÍ¾¤·¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ÎÊÕ¡Ê¤Þ¤¯¤é¤ì¤¿»þ¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤Î°¤µ¤¬¼åÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÇÏÂÎ¤¬Ê»¤µ¤ì¤Ð¤Í¡£°ìÆ¬¤À¤ÈÍ·¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Àã¿«¤â´ü¤¹º£Ç¯¤Ï¸í»»¤¬Â³¤¤¤¿¡£»ÏÆ°Àï¤Î°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó£¶Ãå¸å¤Ë¤¼¤óÂ©¤ÈÃæÄøÅÙ¤ÎÇÙ½Ð·ì¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¤Ë³®ÀûÌç¾Þ¤ò²óÈò¡£¤³¤Î¾É¾õ¤ÏÈø¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ïµ¢¹ñ»þ¤Ë²¤½£¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Ê¥¤¥ëÇ®¡Ê´¶À÷¾É¤Î°ì¼ï¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸¡±Ö´ü´Ö¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê£±½µÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¡±Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÇÏ¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÊüËÒ¤«¤é¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤ÎÇÏ¤ÎÄ¥¤ê¤¬µîÇ¯¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Àè½µ¡¢º£½µ¤ÈÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¡¢¤Î¤Ù£¹Æ¬¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡ÖÀ¤³¦¤Î£Ù£Á£È£Á£Ç£É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤Ê¤¤³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¡£¶¯¤¤»×¤¤¤ò¾è¤»¤ëÉñÂæ¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦£Î£Ï£±¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡¢³Ú¤·¤¤¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢£Ê£Ã¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤«¤Ê¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡£¡ÊÍ½ª£Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë£²£±Ç¯¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Ë°úÂà¼°¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡º£Ç¯¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦·èÀï¡££Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£´ºÐ¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤ÈÆ±¤¸Æ£ÅÄ¿¸¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢Äï»Ò¤Îºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¹â¤¤ÊÉ¤ØÄ©¤à¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤É¤¦¤«¤À¤¬¡¢´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍÇÏ¤Ë¤â¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾õÂÖÅª¤Ë¤ÏÍÇÏ¤ÎÊý¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢½ù¡¹¤ËÇÏ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï£Ê£Ã¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÌá¤ë¤«¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤ÀÎÉ²½ÅÓ¾å¤Ç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç°ìÈÖ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Á¡¼¥àÌðºî¤ÎÄìÎÏ¡£¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢¾¡Éé¤ÎÉñÂæ¤ØÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£