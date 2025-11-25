ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）第6話「兆し」は、そのサブタイトルが示すように兆（岡田将生）が何者なのか、そして市松（北村匠海）が呼んでいる「アイ」＝「I」とは何かが少しずつ見えてくる、本作の真相が明らかになっていく回だ。

兆の本名は「文人（ふみと）」。四季（宮粼あおい）の夫であり、本来の“ぶんちゃん”だった。実態は30年後、2055年の未来にあり、2025年の過去にリモート通信のようにしてデータを送っているのだという。2025年を生きる我々に理解しようというのが間違いであり、文太（大泉洋）と同じく「わけわかんない」のが正直なところ。2055年で文太は？ 四季は？ と疑問は次々と湧いてくるが、ミッションの大きな目的である「先の未来を変えたい」ということも、「今から10年後、1万人が死ぬ大惨事が起こる」ということも、一気に現実味を帯びてくる。

確かに、第6話の冒頭で兆は、2025年を過去として話す“未来人”としての立ち居振る舞いをしている。そこで多くの視聴者が反応するであろうセリフが「市松は、後の市松博士でもある」だ。その答え合わせがラストにやってくる。それが遠のく意識の中で、市松が「アイ」との出会いを思い出す回想シーン。チャットアプリにて突如、「I」からのフォローリクエストが届き、「こちらは、2055年」「私は、市松」「未来のキミ自身」「だから『I』とでも呼んでくれ」というメッセージを受け取るのだ。

つまり、「アイ」＝「I」＝「（未来の）市松」ということになる。ここで振り返りたいのが、第4話での会話。「アイちゃんは心配性だよね」「それは見つけた。会うことになってる。名前は久条」というやり取りから、市松は過去の自分とコンタクトを取る技術を開発できるほどの博士となり、未来を変えようとしているのではないか。「お前のボスは誰だ？」という文太の問いかけに、市松は「アイ」と心の声で答えている。「文太たちのミッションのせいで、1000万人が死ぬ」という言葉も、市松博士が兆の通信をハッキングして得たシミュレーションの結果だ。

第6話でフィーチャーされるのは、young3の久条（向里祐香）。亡くなっていった八柳（小島藤子）が残した手紙には、“雇い主”の言葉として「自分は兆しを作っているだけだと。兆しさえ作れば、人は簡単に迷い込む。たとえそれが、間違っていようとも」と綴ってあった。言うまでもなく“雇い主”とは、兆のことであり、世界を良くする“兆し”、彼が言う分岐点という意味合いから、自身を兆と名乗っていることが分かる。

ミッションとしてエスパーになれる薬＝Eカプセルの製薬に携わっていた八柳。エスパーは、指先からちょっとだけ匂いが出せるというもの。能力の発現には、その人の潜在的な意識が関わっているが、かつて久条と同じシトラスのシャンプーの匂いを香らせていた八柳が、再会を経て、亡くなる時にはまたシトラスの香りになっていたというのは、野木亜紀子脚本を強く感じさせた部分だった。

気づけば“ちょっと”どころではない、壮大なSFドラマとなってきているが、久条のしんみりとした深刻なエピソードトークに、文太、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）はポテトの手が止まらない。現実逃避のためである。半蔵がボソッと言う「『コロコロコミック』が『アフタヌーン』」は分かる人には分かる、見事な例えだろう。

また、円寂のレンチンや半蔵の動物など、人それぞれに能力の成長性があることが明らかになっているが、桜介（ディーン・フジオカ）の花を咲かせるエスパーが思わぬ変化を遂げている。真逆とも言える花を枯らす能力で、そのエスパーが市松に対して牙を剥く。bit5で唯一、人を殺害した“失敗”を犯している桜介は、ある種、狂気的な一面を持ち合わせていた。筆者は以前に桜介の能力が最もミッションに使いづらいのでは、と書いていたが、ここで思わぬ凶悪な能力が開花してしまった。

徐々に記憶が戻ってきている四季、現代のどこかにいるもう一人の兆＝文人。文太に別れの時が迫っていた。

（文＝渡辺彰浩）