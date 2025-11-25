「あれ？」離婚から3年…仲良し父子に謎の人物が急接近!?【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.51】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実際には知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。出産後、事実を知った義父が大激怒。相手を呼び出そうとするが、「俺には関係ない」と逃げられてしまう。
その後、公証役場で顔を合わせた妻から離婚届を渡された夫は、「悪人を成敗した気になって、気持ちがいいでしょ？」と嫌味を言われる。夫は苛立ちながらも出産への感謝を告げ、「さようなら」とその場を後にするのだった。
やはり、義両親は悪い人ではなかったということですよね。とはいえ、半年に一度も面会の機会を用意するなんて、夫の優しさには頭が下がります。
一方、息子・翔太もすくすくと成長。ほほえましい父子のやり取りに見えますが、そこに声をかけてきたのは…!?
(おにぎり2525)