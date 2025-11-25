R¡Ý»ØÄê¡¡¿·´´Àþ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö°Ê³°NG¡¡ÍýÍ³¤òºÊ¡¦¹¾Æ£ºÚÅ¦¤¬ÀâÌÀ¡Ö¶Ê¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¡ÖCreepy¡¡Nuts¡×R¡Ý»ØÄê¡Ê34¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹¾Æ£ºÚÅ¦¡Ê33¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤¬°Õ³°¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÍÌ¾¿Í¤ÎºÊÂç½¸¹çSP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ½÷À¥²¥¹¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£
¡¡¡¡¹¾Æ£¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÑ¤Ê¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¼ÖÆâ¤Ç¿²¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òR¡Ý»ØÄê¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢R¡Ý»ØÄê¤Ï¹Í¤¨¹þ¤ó¤ÀËö¤Ë¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¹¾Æ£¤¬ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢R-»ØÄê¤Ï¡Ö¶Ê¤Ç°¦¼Ö¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È²óÅú¡£2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ç¤Ï¡Ö¹âµé¼Ö¤ÏÇã¤¨¤ëÌÈµö¤ÏÌµ¤¤°¦¼ÖGreenGreen¡×¤È²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾Æ£¤Ï¡Ö²Î»ì¤ËºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£¤Ï2022Ç¯12·î¤ËR-»ØÄê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯12·î31Æü¤Ë¤ÏÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢24Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò¡¦Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£