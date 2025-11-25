25日（火）の東京は冷たい雨が降ったりやんだりの1日となりました。東京都心の午後1時の気温は10.5度、12月下旬並みの寒さでした。26日（水）は西日本から北日本で激しい気象現象に注意が必要です。

今夜の雷レーダーです。

関東に雨を降らせた雲は東海上に抜けていますが、日本海にあるたくさんの雲は発雷しています。上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。

今後の雨雲の予想です。

このあと、この発達した雨雲が西日本から北日本の日本海側にかかってくるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。太平洋側でも一部雨の降るところがあるでしょう。

ただ、これらの雲は26日昼過ぎには次第に弱まってきます。夕方には雨はやむところが多いでしょう。

週間予報です。

この先1週間も新潟や札幌など日本海側は天気ぐずつく日が多いでしょう。札幌は28日（金）以降は雨や雪の日が続きそうです。

その他、関東から西日本は27日（木）に一部雨の降るところがありますが、28日以降は晴れる日が多いでしょう。日中の気温も15度を超える日が多く、福岡や高知では20度まで上がる日もあり、特に寒くなる日はなさそうです。