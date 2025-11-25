映画『国宝』の興行収入が173.7億円を突破し、22年ぶりに邦画実写歴代1位に輝いたことを25日、配給元の東宝が発表しました。2025年6月に公開されてから172日で大記録を打ち立てた本作。そのヒットの軌跡を振り返ります。



■公開2週目から観客動員・興行収入を伸ばし続ける

2025年6月6日に公開。興行通信社による週間観客数ランキングでは、初週は2位でした。しかし翌週、1位にランクアップすると5週にわたり首位をキープ。

2週目、3週目、4週目と、公開から日を追うごとに右肩上がりに観客動員と興行収入を伸ばし続ける異例のヒットとなり、公開から24日間で観客動員数231万人、興行収入32億円を突破。この時点で2025年公開の邦画実写No1ヒットとなりました。

その後、公開73日間で観客動員数が747万人、興行収入が105億円を突破し、邦画実写においての歴代興行収入ランキング第3位に。

そのわずか4日後、公開77日間で観客動員数が782万人、興行収入は110.1億円を突破し、1983年公開の『南極物語』の110.0億円を超え、歴代興行収入ランキング第2位に輝きました。

そして、公開から172日間で観客動員数は1231万人、興行収入は173.7億円を突破。2003年に公開された『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』の173.5億円を超え、22年ぶりに歴代興行収入ランキング邦画実写1位の記録を塗り替えました（興行通信社調べ）。

■「国宝（観た）」が『新語・流行語大賞』にもノミネート

11月5日に発表された『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』のノミネート語30にもランクイン。上映時間が約3時間という長さでありながら、幅広い世代で人気となり「国宝観た？」という言葉が随所で飛び交うほど話題になったことから選ばれたということです。

本作は国内での公開前から海外にも発信されており、5月にフランス・カンヌ国際映画祭で『監督週間部門』に選出。9月にはカナダ・トロント国際映画祭、韓国・釜山国際映画祭に出品されました。

そして、アメリカ映画界最高の栄誉とされるアカデミー賞の国際長編映画賞に出品する日本代表作品として選出。授賞式は2026年3月15日（現地時間）に予定されています。

2026年には北米での公開も予定されており、世界的な注目作となっています。

■李相日監督がヒットの理由を分析

メガホンを取った李相日監督はこの大ヒットについて、アメリカ・ニューヨークで現地時間23日に行われた上映会にて「映画館には時間を忘れさせてくれる没入感があり、この美しさ、それと歌舞伎を演じる俳優、それはアーティストであり、芸術を突き詰める人間の生き方みたいなものを劇場で浴びてくれているのかなと思います。またその浴びたものが何なのかを確認したくて、何度も劇場に行ってくださっているような気がします」と分析しています。

映画『国宝』は、作家・吉田修一さんの小説を原作に、任侠の一門に生まれながら歌舞伎の世界に飛び込んだ主人公・喜久雄が、芸の道に青春をささげ芝居だけに生き、その命をかけてなお、見果てぬ夢を追い求めていく壮大な物語。吉沢亮さんが主人公の喜久雄を演じ、横浜流星さんが喜久雄の親友でありライバルとなる梨園（りえん）の御曹司・大垣俊介役を演じています。