あれ？　仕事は終わったの？

1週間も義実家で過ごすとなると、義母に気を遣って疲れてしまいそうな気がしますが…

まさか夫のせいで疲れることになるとは！

お義母さんがいい人そうなのが救いですね…。

【まんが】実家で子どもに戻る夫

(ウーマンエキサイト編集部)