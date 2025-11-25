ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「こいつ…実家だと何もする気ないな？」義実家帰省で役立たずの夫に… 「こいつ…実家だと何もする気ないな？」義実家帰省で役立たずの夫に妻ぐったり…とどめとなった夫の行動とは 「こいつ…実家だと何もする気ないな？」義実家帰省で役立たずの夫に妻ぐったり…とどめとなった夫の行動とは 2025年11月25日 21時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ あれ？ 仕事は終わったの？1週間も義実家で過ごすとなると、義母に気を遣って疲れてしまいそうな気がしますが…まさか夫のせいで疲れることになるとは！お義母さんがいい人そうなのが救いですね…。【まんが】実家で子どもに戻る夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】実家で子どもに戻る夫 「あなたは娘に何をしてあげたの？」食事は妻の担当…じゃあ俺は？ ＜好きなものしか食べない子ども 7話＞【ため息がこぼれる日には】 夫と子ども…守りたい順番を間違えちゃダメ！ 親が出す正しい答えとは＜ママ友の正論がしんどい 13話＞【私のママ友付き合い事情 まんが】