熊本県、大分県で最大震度4のやや強い地震 熊本県・阿蘇市、南阿蘇村、大分県・竹田市
25日午後9時59分ごろ、熊本県、大分県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、熊本県の阿蘇市と南阿蘇村、大分県の竹田市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□熊本県
阿蘇市 南阿蘇村
竹田市
■震度3
□熊本県
産山村 熊本高森町
■震度2
□熊本県
南小国町 熊本小国町 菊池市
合志市 西原村 山都町
□大分県
日田市 九重町 佐伯市
豊後大野市
□宮崎県
延岡市 宮崎美郷町 高千穂町
■震度1
□熊本県
熊本東区 熊本北区 玉名市
山鹿市 和水町 大津町
菊陽町
□大分県
玖珠町 大分市 臼杵市
津久見市 由布市
□宮崎県
西都市 川南町 宮崎都農町
門川町 日之影町 五ヶ瀬町
□高知県
宿毛市
□福岡県
みやこ町 久留米市 八女市
みやま市
□佐賀県
神埼市 上峰町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。