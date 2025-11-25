ドル円１５６．４０近辺、ユーロドル１．１５３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は156.40近辺、ユーロドルは1.1530近辺での推移。ロンドン午前にはドル安が優勢となり、ドル円は156.15近辺まで下落、ユーロドルは1.1541近辺まで上昇した。米１０年債利回りは４．０４％台から４．０２％台へと低下した。しかし、ここ２時間ほどはドル売りは一巡している。ドル円の戻りは156.50付近、ユーロドルは1.1525付近までだった。



USD/JPY 156.38 EUR/USD 1.1531

