俳優の吉沢亮さん（31）と李相日監督が現地時間18日、アメリカ・ロサンゼルスで行われた映画『国宝』の特別上映会に出席。吉沢さんが約1年半をかけたという歌舞伎の稽古を振り返りました。

カンヌ国際映画祭やトロント国際映画祭など多数の映画祭に出品され、第98回アカデミー賞の国際長編映画賞日本代表に決定した映画『国宝』。来年には北米公開も決定しています。今回の上映会は、アカデミー・ミュージアム内のTed Mann劇場にて、ジェトロ（日本貿易振興機構）ロサンゼルス事務所主催イベント『J-SCREEN』の一環として行われました。

■吉沢「本物の歌舞伎役者のレベルには決して到達できない」

上映後、舞台挨拶に登場した吉沢さんは、1年半もの時間をかけて稽古した歌舞伎への取り組み方、プロセスについて聞かれると「僕自身、歌舞伎を見たことはありましたが深く理解していませんでした。そのため、基本的にはゼロからのスタートでした。稽古を始めて最初の3〜4か月は“すり足”という歩行技術練習だけでした」と、基礎に長い時間を費やしたことを明かしました。さらに「基礎稽古の後、実際の踊りに移っていきました。その中で、本物の歌舞伎役者のレベルには決して到達できないだろうと悟りました。ですから、僕はただその芸術への献身に集中しました。それは喜久雄の中にも本当にある思いで、喜久雄という役を演じる上でも相乗効果があったと思います」と語りました。

主人公・喜久雄の成長に応じてどのように演じ分けたかについて聞かれると「李監督の演出として、踊りのシーンでも、お初として“曽根崎心中”を演じているシーンでも、ただただ稽古したことを美しく踊るということではなく、その時に舞台に立っている喜久雄の心境になって踊ってくれと言われました。“お初”という役ではなく“お初を演じている喜久雄”でいてくれ、と。そのため技術的な面で形を変えていくというよりはそのシーンの前に起こったことや、今そこに喜久雄が立っている覚悟や恐怖、そういう感情によって内側から出てくるもので踊っていくということを意識していて。他の歌舞伎役者さんと手法は全然違うと思いますがそのときの喜久雄の心境によって少しずつニュアンスは変わっていたと思いますね」とコメントしました。

■青空の下、ハリウッド・サインを訪れた2人

舞台挨拶の翌日、2人は観光名所ハリウッド・サインを訪問。初めて訪れたという吉沢さんは「写真などではよく拝見していましたが、実際に見ると違いますね」とその感動を語りました。

また、前日の舞台挨拶を振り返り「迎え入れてくださる時の拍手や僕たちが話している時に観客の皆さんがうなずきながら聞いてくださっていて、すごく深いところで見てくださっているということが伝わってきました」と語りました。李監督は「歌舞伎を題材にしているのでどこまで理解してくださるのかという懸念は少しありましたが、そういったものを超えて何か迫力を感じ取ってくれている。上映が終わり、我々が登壇した時、特に“喜久雄（吉沢）”が登壇した時の『本物が現れた！』と空気がざわつく感じがあり、肌で感じるものがありました」と手応えを感じた様子でした。

その後、来年の北米公開を前に先行限定劇場公開しているAMC Universal Cityでも舞台挨拶を実施。吉沢さんは「芸事に対する愛憎、ひたむきに向かっていく人間たちがものすごく美しく、お客様に見ていただけたのかと思っています。それは日本だけではなく、アメリカでも世界中で共感してもらえることではないかと思います。世界の皆様に見ていただける機会が増えればいいなと思っております。ぜひお力添えをいただければ非常にうれしく思います」と観客へ向けてコメントしました。