25日午後6時ごろ熊本県を震源とする地震がありました。

大分県竹田市では震度5弱を観測しています。

気象庁によりますと25日午後6時1分ごろ熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度5強の地震がありました。

震源の深さは9キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。大分県内では、竹田市で震度5弱を観測したほか大分市、日田市、佐伯市などで震度3。別府市、中津市などで震度2。杵築市、国東市などで震度1を観測しました。

◆TOS柴田真里アナウンサー

「大分市春日浦にあるTOS本社1階フロアも横揺れを感じます」

震度3を観測した大分市です。

地震発生当時のカメラの映像を見ると横に揺れているのが分かります。

◆小野真奈美記者「竹田市役所です。震度5弱を観測した地震を受けこちらでは、市の職員が情報収集にあたっています」

震度5弱を観測した竹田市では…

◆市民は「非常にびっくりした。先の熊本と大分の大きな地震の時を思い出して身構えた」

◆交流プラザの人は

「高校生が勉強していたが、しっかり机の下に頭をかくしていたので安心した」

また、大規模な火災で避難生活が続く大分市の佐賀関でも避難者から心配する声が聞かれました。

◆佐賀関火災の避難者は

「（緊急地震速報が）ビービー鳴り出したので」「火事があった上に地震までくるかと」

気象庁では今後1週間程、同程度の地震に注意するよう呼びかけています。