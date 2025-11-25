まとめ買いしたい。512GBでCFexpress 4.0メモリカードがなんだかお安い
めちゃ安いじゃんか。
ハイエンドのミラーレス一眼などで記録メディアとして使われているCFexpressカード。僕はニコンのZ8を使っているので、メディアはCFexpress Type Bのカードを数枚使っています。ソニーのカメラだとType Aですね。SDカードよりもかなり爆速なんですが、お値段がまあお高い。でも、快適な撮影のためにはここにお金をかけなければなりません。
ブラックフライデーで、NextrageのCFexpress 4.0 Type B 512GBが、32％オフの1万8480円と、激安です。
Nextorageは国内メーカーで、高品質。そして、4.0対応というのもポイント。現在、CFexpressの4.0規格に対応しているカメラってほとんどないんですけど、下位互換性があるので、CFexpress 2.0対応機器でも普通に使えます。
今、CFexpress 4.0対応カードを買う理由
書き込み速度なども2.0規格になってしまうため、最大値は出ません。でも、今4.0を買っておくべき理由があります。
ひとつめが、PCなどへのデータ転送が速いこと。CFexpress 4.0対応のカードリーダーを使えば、PCへのデータ転送が爆速になります。
もうひとつが、将来への投資。おそらく、次の世代のハイエンドミラーレス一眼では、CFexpress 4.0への対応がなされるはず。それを見越して、今から4.0対応カードを買っておくというわけです。どうせ買うなら、いいやつ買っておきたいじゃないですか。
しかも、価格がやばい。僕、実はこのカード持ってるんですが、某有名カメラショップで1万9800円で買いました。そのとき「こんなに安くていいのかな？」と思って買ったんですが（通常は512GBだと3万円くらい）、それよりも安いんですよ！ どういうことですか!!
ということで、CFexpress Type Bカードをお探しの方は、とりあえずこれです。僕、もう1枚買っておきます。
