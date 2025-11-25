Image: Amazon

めちゃ安いじゃんか。

ハイエンドのミラーレス一眼などで記録メディアとして使われているCFexpressカード。僕はニコンのZ8を使っているので、メディアはCFexpress Type Bのカードを数枚使っています。ソニーのカメラだとType Aですね。SDカードよりもかなり爆速なんですが、お値段がまあお高い。でも、快適な撮影のためにはここにお金をかけなければなりません。

ブラックフライデーで、NextrageのCFexpress 4.0 Type B 512GBが、32％オフの1万8480円と、激安です。

Nextorage 日本メーカー CFexpress 4.0 Type B 512GBメモリーカード 最大読み出し速度3900MB/s 最大書き込み速度3400MB/s NX-B3SE512G CF express 4.0 typeb ネクストレージ 18,480円 Amazonで見る PR PR

Nextorageは国内メーカーで、高品質。そして、4.0対応というのもポイント。現在、CFexpressの4.0規格に対応しているカメラってほとんどないんですけど、下位互換性があるので、CFexpress 2.0対応機器でも普通に使えます。

今、CFexpress 4.0対応カードを買う理由

書き込み速度なども2.0規格になってしまうため、最大値は出ません。でも、今4.0を買っておくべき理由があります。

ひとつめが、PCなどへのデータ転送が速いこと。CFexpress 4.0対応のカードリーダーを使えば、PCへのデータ転送が爆速になります。

もうひとつが、将来への投資。おそらく、次の世代のハイエンドミラーレス一眼では、CFexpress 4.0への対応がなされるはず。それを見越して、今から4.0対応カードを買っておくというわけです。どうせ買うなら、いいやつ買っておきたいじゃないですか。

しかも、価格がやばい。僕、実はこのカード持ってるんですが、某有名カメラショップで1万9800円で買いました。そのとき「こんなに安くていいのかな？」と思って買ったんですが（通常は512GBだと3万円くらい）、それよりも安いんですよ！ どういうことですか!!

ということで、CFexpress Type Bカードをお探しの方は、とりあえずこれです。僕、もう1枚買っておきます。

Source: Amazon