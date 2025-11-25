タレントの山口もえ（48歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に出演。夫の爆笑問題・田中裕二（60歳）が、漫才のネタを「家でやってるところ1回も見たことない」と語った。



番組はこの日、「話題の有名人の妻SP」と題し、有名人と結婚した妻がズラリと登場。“夫が仕事している姿を見せる？ 見せない？”のテーマでトークが進む中、山口は「うちの夫も漫才を2か月に1回やってるんですけど、家でやってるところ1回も見たことない」と語る。



そして「たまに、部屋に行くと（田中が）机に向かってるから、『あっ！もしかしてネタやってるのかな…？』って思ってのぞくと…競馬の予想してました」と語った。