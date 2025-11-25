お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が25日、自身のインスタグラムを更新し、自宅を披露した。

西野の自宅は出身の兵庫県川西市にある自身の作品「えんとつ町のプペル」の世界を体現した、こだわりのもの。22年に「見上げる家」として完成した。

西野は「人生の大半を、この(自分好みに手を加えた)自宅で過ごしてきました。仕事で海外にいることも多いので、「日本の家を売らないのですか？」と尋ねられることがあります。#ようわからん政治家から買いたいという申し出もありました」とし、「だけど、あの絵本も、あの映画も、あのミュージカルも、あの音楽も、全部この場所で生まれました。この家の壁や床には、仲間と過ごした時間の種が、数えきれないほどの思い出が染み込んでいます」とつづった。

さらに「知らない誰かに売るぐらいなら、クリエイターの友人にあげるか、CHIMNEYTOWNの社宅として、これからも新しいエンタメが生まれる場所にしたい。そして、ときどき戻って来れるようにしたいな」と続けた。

フォロワーからは「ここで生まれる世界観好きです」「西野さんの思いは素晴らしい」「ぜったい必要な場所です」「見上げる家大好きです」「素敵過ぎます」「お家も考え方も素敵ですね」などの声が寄せられていた。