【しまむらのブラウン】が大人に似合う！ パトで探したい♡「高見えアイテム」

こっくりとした深みのある色味で、秋冬ムードを盛り上げるブラウン。今季のトレンドカラーとしても注目されているブラウンのアイテムは、いつものコーデをアップデートしてくれそう。大人がデイリーに取り入れるなら、【しまむら】の高見えアイテムが狙い目。上品な色味でトップスや足元に高級感を漂わせるブラウンカラーのアイテムをピックアップしました。

カジュアルコーデに相棒になるブラウン色スニーカー

【しまむら】「ベルクロレースアップSNK」\2,970（税込）

足元からおしゃれを底上げできそうなブラウンのスニーカー。アッパーからソールまでワントーンで統一されており、プチプラながらリッチな雰囲気が漂います。靴下が見える高さなので、カラーソックスとのスタイリングもおすすめ。スウェットやジーンズと合わせたラフなコーデはもちろん、チェック柄のスカートと合わせて秋冬ムード満点に仕上げるのも◎

一点投入でコーデが華やぐペプラムシルエット

【しまむら】「コード刺繍ペプラムカーディガン」\2,420（税込）

今季のトレンドであるペプラムシルエットを採用したカーディガン。ウエストからふわりと広がるシルエットで華やかに決まるのはもちろん、さり気なく体型カバーも叶いそう。ニュアンス感のあるコード刺繍も、高見えをサポート。ダークなブラウン色で甘すぎず、大人のデイリーコーデにぴったり。シンプルなクルーネックのカーディガンなので、ハイネックやタートルネックの洋服との重ね着も楽しめます。

